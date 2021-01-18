Yeni balistik füzelerini tanıtan Kuzey Kore'deki askeri geçit töreninden kareler

Resmi haber ajansı KCNA, 'Pukguksong-5' adı verilen yeni balistik füzeler için 'dünyanın en güçlü silahı' ifadesini kullandı.
Başkent Pyongyang'da düzenlenen askeri geçit töreninden kareler, Sputnik'in galerisinde.
Kuzey Kore'de büyük İşçi Partisi Kongresi'nin bitiminin hemen ardından askeri geçit töreni düzenledi, denizaltından fırlatılan yeni balistik füzelerini tanıttı.
Resmi haber ajansı KCNA, 'Pukguksong-5' adı verilen yeni balistik füzeler için 'dünyanın en güçlü silahı' ifadesini kullandı.
Başkent Pyongyang'da düzenlenen askeri geçit töreninden kareler, Sputnik'in galerisinde.
Bursa Hayvanat Bahçesi'nin soğuk hava şartlarına alışkın olan sakinlerinin, yoğun kar yağışında beyaz örtüyle kaplanan yaşam alanlarındaki beslenme saati, belgesellerdeki görüntüleri aratmadı.
Bursa Hayvanat Bahçesi'nin soğuk hava şartlarına alışkın olan sakinlerinin, yoğun kar yağışında beyaz örtüyle kaplanan yaşam alanlarındaki beslenme saati, belgesellerdeki görüntüleri aratmadı.
İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yağışla beraber İstanbul beyaz örtüyle kaplandı.
Rusya Coğrafya Derneği tarafından her yıl düzenlenen En Güzel Ülke Fotoğraf Yarışması'na Rusya ve dünyanın dört bir yanından katılımcılar ülkenin çeşitli bölgelerinde çekilen etkileyici manzaraya sahip fotoğraflarını gönderiyor.
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