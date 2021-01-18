2020'nin en iyi su altı fotoğrafları

Underwater Photography Guide tarafından düzenlenen 2020 Yılı Okyanus Sanatı Su Altı Fotoğraf Yarışması’nın kazananları açıklandı.

80 ülkeden hem amatör, hem de profesyonel fotoğrafçılar, yarışmanın 12 kategorisinde ödül için yarıştı.

Dünyanın en prestijli su altı fotoğrafçılığı etkinliklerinden olan yarışmanın kazananları, Sputnik'in galerisinde.