2020'nin en iyi su altı fotoğrafları

80 ülkeden hem amatör, hem de profesyonel fotoğrafçılar, yarışmanın 12 kategorisinde ödül için yarıştı.
Dünyanın en prestijli su altı fotoğrafçılığı etkinliklerinden olan yarışmanın kazananları, Sputnik'in galerisinde.
Underwater Photography Guide tarafından düzenlenen 2020 Yılı Okyanus Sanatı Su Altı Fotoğraf Yarışması’nın kazananları açıklandı.
80 ülkeden hem amatör, hem de profesyonel fotoğrafçılar, yarışmanın 12 kategorisinde ödül için yarıştı.
Dünyanın en prestijli su altı fotoğrafçılığı etkinliklerinden olan yarışmanın kazananları, Sputnik'in galerisinde.
Kuzey Kore'de büyük İşçi Partisi Kongresi'nin bitiminin hemen ardından askeri geçit töreni düzenledi, denizaltından fırlatılan yeni balistik füzelerini tanıttı.
Bursa Hayvanat Bahçesi'nin soğuk hava şartlarına alışkın olan sakinlerinin, yoğun kar yağışında beyaz örtüyle kaplanan yaşam alanlarındaki beslenme saati, belgesellerdeki görüntüleri aratmadı.
Bursa Hayvanat Bahçesi'nin soğuk hava şartlarına alışkın olan sakinlerinin, yoğun kar yağışında beyaz örtüyle kaplanan yaşam alanlarındaki beslenme saati, belgesellerdeki görüntüleri aratmadı.
İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor. Yağışla beraber İstanbul beyaz örtüyle kaplandı.
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