Ankara'nın kuğuları buz tuttu

Ankara sıfırın altında 17 derece ile mevsimin en soğuk gecesini yaşadı. Soğuk havadan en fazla sokaktaki canlılar etkilendi. Başkent'in simgesi Kuğulu Park havuzundaki kuğuların üzeri buz tabakasıyla kaplandı.
'Küçük Venedik' olarak adlandırılan ve Avrupa’nın en güzel 30 kasabasından biri olan Bursa'nın Gölyazı Mahallesi'nin kış görüntüleri ile yaz döneminde çekilen fotoğrafları yayınlandı.
Underwater Photography Guide tarafından düzenlenen 2020 Yılı Okyanus Sanatı Su Altı Fotoğraf Yarışması’nın kazananları açıklandı.
Kuzey Kore'de büyük İşçi Partisi Kongresi'nin bitiminin hemen ardından askeri geçit töreni düzenledi, denizaltından fırlatılan yeni balistik füzelerini tanıttı.
Bursa Hayvanat Bahçesi'nin soğuk hava şartlarına alışkın olan sakinlerinin, yoğun kar yağışında beyaz örtüyle kaplanan yaşam alanlarındaki beslenme saati, belgesellerdeki görüntüleri aratmadı.
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