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    Beyaza bürünen Diyarbakır’da kar manzaraları

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    • Diyarbakır’da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü.
    • Meteorolojiye göre kar yağışı akşam saatlerine kadar aralıklarla sürecek.
    • Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarılar yapılıyor.
    • Kentte devam eden kar yağışı ulaşımı da aksattı.
    • Diyarbakır’da İstanbul, Ankara, Antalya ve İzmir’e karşılıklı olarak yapılması gereken 22 uçak seferi iptal edildi.
    • Beyaza bürünen kentte tarihi mekanlar vatandaşlarla dolup taştı.
    • Tarihi Ongözlü Köprü, surlar ve Sur’un ara sokaklarında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
    • Sokağa çıkan çocuklar ve yetişkinler tarihi surlarda kardan adam yaparak, kar topu oynadı.
    • Ergani ilçesinde yolcu minibüsünün kar nedeniyle kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu dokuz kişi, Diyarbakır-Eğil karayolunda ise bir minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.
    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Diyarbakır’da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü.
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202101191043612211-beyaza-burunen-diyarbakirda-kar-manzaralari/

    Diyarbakır, dün gece başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Beyaza bürünen kenttin tarihi mekanları ve ara sokaklarındaki kar manzaraları, Sputnik objektiflerine böyle yansıdı.

    Etiketler:
    Kar yağışı, Yağış, Çocuk, Kar, Diyarbakır
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