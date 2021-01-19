Beyaza bürünen Diyarbakır’da kar manzaraları

Diyarbakır, dün gece başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Beyaza bürünen kenttin tarihi mekanları ve ara sokaklarındaki kar manzaraları, Sputnik objektiflerine böyle yansıdı.
ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, 20 Ocak’ta Washington’da düzenlenecek törende yemin ederek göreve başlayacak.
Ankara sıfırın altında 17 derece ile mevsimin en soğuk gecesini yaşadı. Soğuk havadan en fazla sokaktaki canlılar etkilendi. Başkent'in simgesi Kuğulu Park havuzundaki kuğuların üzeri buz tabakasıyla kaplandı.
'Küçük Venedik' olarak adlandırılan ve Avrupa’nın en güzel 30 kasabasından biri olan Bursa'nın Gölyazı Mahallesi'nin kış görüntüleri ile yaz döneminde çekilen fotoğrafları yayınlandı.
Underwater Photography Guide tarafından düzenlenen 2020 Yılı Okyanus Sanatı Su Altı Fotoğraf Yarışması’nın kazananları açıklandı.
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