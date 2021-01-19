Dondurucu soğukta buzlu suya girmek: Rusya'da Kutsal Vaftiz Günü kutlandı

İsa'nın vaftiz edilişi anılırken, su ile hastalıkların tedavi edildiği ve günahlardan arınıldığına inanılıyor. Buz gibi suya girenlerin fotoğrafları, Sputnik'in galerisinde.
Halkın çoğunluğunu Ortodoksların oluşturduğu Rusya'da geleneksel olarak 18-19 Ocak'ta kutlanan Vaftiz Bayramı, bu yıl da buzlu suda yıkanarak kutlandı.
İsa'nın vaftiz edilişi anılırken, su ile hastalıkların tedavi edildiği ve günahlardan arınıldığına inanılıyor. Buz gibi suya girenlerin fotoğrafları, Sputnik'in galerisinde.
ABD’nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, 20 Ocak’ta Washington’da düzenlenecek törende yemin ederek göreve başlayacak.
Diyarbakır, dün gece başlayan kar yağışı ile beyaza büründü. Beyaza bürünen kenttin tarihi mekanları ve ara sokaklarındaki kar manzaraları, Sputnik objektiflerine böyle yansıdı.
Ankara sıfırın altında 17 derece ile mevsimin en soğuk gecesini yaşadı. Soğuk havadan en fazla sokaktaki canlılar etkilendi. Başkent'in simgesi Kuğulu Park havuzundaki kuğuların üzeri buz tabakasıyla kaplandı.
'Küçük Venedik' olarak adlandırılan ve Avrupa’nın en güzel 30 kasabasından biri olan Bursa'nın Gölyazı Mahallesi'nin kış görüntüleri ile yaz döneminde çekilen fotoğrafları yayınlandı.
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