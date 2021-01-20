2020 Kızılötesi Fotoğraf Yarışması'nın kazananları belli oldu

Kızılötesi fotoğrafçılığı alanında çalışmalar yapan dünyanın dört bir yanından katılımcılar, yüzlerce fotoğraf sundu.
Yarışmanın çeşitli kategorilerinde ödül kazanan en etkileyici fotoğraflardan bazıları, Sputnik’in galerisinde.
Bu yıl ikincisi düzenlenen Life in Another Light (Farklı Renkte Hayat) Kızılötesi Fotoğraf Yarışması'nın kazananları açıklandı.
Kızılötesi fotoğrafçılığı alanında çalışmalar yapan dünyanın dört bir yanından katılımcılar, yüzlerce fotoğraf sundu.
Yarışmanın çeşitli kategorilerinde ödül kazanan en etkileyici fotoğraflardan bazıları, Sputnik’in galerisinde.
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