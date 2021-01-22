AFP, Vuhan'daki gece hayatını görüntüledi

AFP ajansı, Çin'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çıkış noktası olarak bilinen ama uyguladığı sıkı kurallarla pandemi tehlikesini bir hayli düşüren, hatta geçen yaz bir su parkındaki 'normal görüntülerle' tüm dünyayı şaşırtan Vuhan kentindeki gece hayatının durumunu inceledi.
İngiltere’de hizmet veren Kozmetik ve Estetik Cerrahi Merkezi’nden Dr. Riccardo Frati, güzelliğin bir ölçüsü olarak kabul görülen Altın Oran ölçüsünü baz alarak dünyaca ünlü kadınların yüzlerini değerlendirdi.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinden Karadeniz'e açılan balıkçılar, tonlarca hamsi avlayıp, limana döndü. Hamsi avının serbest olduğu bölgede avlanan balıkçılar, yakaladıkları balıkları kamyonlarla Türkiye'nin dört bir yanına gönderirken, hamsi fiyatları da 25 liradan 15 liraya kadar düştü.
Bu yıl ikincisi düzenlenen Life in Another Light (Farklı Renkte Hayat) Kızılötesi Fotoğraf Yarışması'nın kazananları açıklandı.
Halkın çoğunluğunu Ortodoksların oluşturduğu Rusya'da geleneksel olarak 18-19 Ocak'ta kutlanan Vaftiz Bayramı, bu yıl da buzlu suda yıkanarak kutlandı.
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