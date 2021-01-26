Buzullar, 90'lı yıllara göre daha hızlı eriyor

Kuzey Kutbu’nda deniz buzul alanının ise son 40 yılın ikinci en düşük seviyesinde olduğu belirtiliyor.
Buzulların şaşırtan hızla eridiği Alaska'dan görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
Yeni araştırmaya göre buzullar 1990’lı yılların ortasına göre yüzde 57 daha hızlı eriyor.
Kuzey Kutbu’nda deniz buzul alanının ise son 40 yılın ikinci en düşük seviyesinde olduğu belirtiliyor.
Buzulların şaşırtan hızla eridiği Alaska'dan görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
Vaka sayılarının düştüğü Tunceli’de fiyasyon çalışmaları kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu ve hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü kırsal alanlarda yürütülüyor. Şehirde 100 kişiden fazla sağlık çalışanı virüsün izini sürüyor, ekipler paletli ambulansın gidemediği yollarda kilometrelerce yürüyor.
AFP ajansı, Çin'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çıkış noktası olarak bilinen ama uyguladığı sıkı kurallarla pandemi tehlikesini bir hayli düşüren, hatta geçen yaz bir su parkındaki 'normal görüntülerle' tüm dünyayı şaşırtan Vuhan kentindeki gece hayatının durumunu inceledi.
İngiltere’de hizmet veren Kozmetik ve Estetik Cerrahi Merkezi’nden Dr. Riccardo Frati, güzelliğin bir ölçüsü olarak kabul görülen Altın Oran ölçüsünü baz alarak dünyaca ünlü kadınların yüzlerini değerlendirdi.
Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinden Karadeniz'e açılan balıkçılar, tonlarca hamsi avlayıp, limana döndü. Hamsi avının serbest olduğu bölgede avlanan balıkçılar, yakaladıkları balıkları kamyonlarla Türkiye'nin dört bir yanına gönderirken, hamsi fiyatları da 25 liradan 15 liraya kadar düştü.
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