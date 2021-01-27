Kobe Bryant'ın ölümünün 1. yıl dönümünde Vanessa Bryant: Bebeğimi ve Kob-Kob'u çok özledim

AFP ajansı, Çin'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çıkış noktası olarak bilinen ama uyguladığı sıkı kurallarla pandemi tehlikesini bir hayli düşüren, hatta geçen yaz bir su parkındaki 'normal görüntülerle' tüm dünyayı şaşırtan Vuhan kentindeki gece hayatının durumunu inceledi.