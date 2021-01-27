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    Kobe Bryant'ın ölümünün 1. yıl dönümünde Vanessa Bryant: Bebeğimi ve Kob-Kob'u çok özledim

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    © REUTERS / LUCY NICHOLSON
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202101271043668890-vanessa-bryant-bebegimi-ve-kob-kobu-cok-ozledim/

    Kobe Bryant ve kızı Gianna Bryant, ölümlerinin 1. yıldönümünde anıldı. Dün Los Angeles'ta gerçekleşen anma törenin Kobe hayranları ve sevenlerinin yoğun ilgisi vardı.

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 20 yıl boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıyla sayısız başarı ve rekora imza atan Kobe Bryant ölümünün birinci yıl dönümünde Los Angeles'ta gerçekleştirilen törenle anıldı. 1 yıl önce kızı ve 7 kişiyle birlikte Los Angeles yakınlarında gerçekleşen helikopter kazasında hayatını kaybeden basketbol efsanesi 'Kara Mamba'nın anma töreninden görüntüler Sputnik'in galerisinde. 

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    Etiketler:
    Vanessa Bryant, Anma töreni, ölüm yıldönümü, Los Angeles, Los Angeles Lakers, NBA, ABD, Gianna Maria Bryant, Kobe Bryant
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    Multimedya
    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 20 yıl boyunca giydiği Los Angeles Lakers formasıyla sayısız başarı ve rekora imza atan Kobe Bryant'ın, ölümünün üstünden bir yıl geçti.
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