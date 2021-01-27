Rize'de koronavirüs hastalarının temaslıları gizlediği belirlendi: Yakın temas ihtimali yüksek kişilere test yapılacak

Rize'de koronavirüs testi pozitif çıkan bazı hastaların temaslılarını gizledikleri ortaya çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü, testi pozitif çıkan kişinin temaslı olarak belirttiği kişilerle birlikte, çevresindeki yakın temas ihtimali yüksek olan kişilere de test yapılmasını kararlaştırdı.
Kobe Bryant ve kızı Gianna Bryant, ölümlerinin 1. yıldönümünde anıldı. Dün Los Angeles'ta gerçekleşen anma törenin Kobe hayranları ve sevenlerinin yoğun ilgisi vardı.
2020 yılı Yapı Sanatı Fotoğraf Yarışması'nın kazananları, binlerce kişinin oy kullandığı halk oylaması sonunda açıklandı.
Yeni araştırmaya göre buzullar 1990’lı yılların ortasına göre yüzde 57 daha hızlı eriyor.
Vaka sayılarının düştüğü Tunceli’de fiyasyon çalışmaları kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu ve hava sıcaklığının eksi 15 dereceye düştüğü kırsal alanlarda yürütülüyor. Şehirde 100 kişiden fazla sağlık çalışanı virüsün izini sürüyor, ekipler paletli ambulansın gidemediği yollarda kilometrelerce yürüyor.
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