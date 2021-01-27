Rize'de koronavirüs hastalarının temaslıları gizlediği belirlendi: Yakın temas ihtimali yüksek kişilere test yapılacak

Filyasyon ekipleri bundan sonra vakaları aza indirebilmek amacıyla sonucu pozitif çıkan hastaların olduğu eve komşu durumdaki apartman dairesi ile mahalle ve köy yerlerindeki müstakil evlerde yaşayan vatandaşlardan uygun gördükleri kişilerden numune alacak.