Karadeniz'de kış aylarının sıcaklık rekoru kırıldı

Karadeniz bölgesinde önceki gün ölçülen en yüksek hava sıcaklığı Giresun’un Espiye ilçesinde 21.7 derece oldu. Bu sıcaklık değeri ile aralık, ocak ve şubat aylarını kapsayan kış mevsiminde tüm zamanların rekoru kırıldı.
ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın askerlerin dış görüntüsüne dair kurallara değişiklik yapacağı belirtildi.
Rize'de koronavirüs testi pozitif çıkan bazı hastaların temaslılarını gizledikleri ortaya çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü, testi pozitif çıkan kişinin temaslı olarak belirttiği kişilerle birlikte, çevresindeki yakın temas ihtimali yüksek olan kişilere de test yapılmasını kararlaştırdı.
Kobe Bryant ve kızı Gianna Bryant, ölümlerinin 1. yıldönümünde anıldı. Dün Los Angeles'ta gerçekleşen anma törenin Kobe hayranları ve sevenlerinin yoğun ilgisi vardı.
2020 yılı Yapı Sanatı Fotoğraf Yarışması'nın kazananları, binlerce kişinin oy kullandığı halk oylaması sonunda açıklandı.
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