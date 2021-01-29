Yılın ilk dolunayı 'Kurt Ay'dan kartpostallık görüntüler

Yılın ilk dolunayı olan ‘Kurt Ay’ bu gece gerçekleşti. Gün batımı civarında ufkun üzerinde yükseldikten sonra görünür hale gelen yılın ilk dolunayı, İngiltere, ABD, Dubai, Singapur, Hong Kong, Avustralya ve Türkiye'den izlendi.

Her yıl ayda bir kez olmak üzere 12 dolunay meydana geliyor.

Yılın ilk dolunayı olan ocak ayındaki bu gök olayından 'Kurt Ayı' diye bahsedilmesinin sebebi, Old Farmer's Almanac sitesine göre, Amerika'daki yerlilerin köyler etrafında uluyan aç kurtlar nedeniyle ocak ayında dolunaya bu ismi vermiş olması. Ancak Batı Washington Üniversitesi'nin internet sitesine göre yılın ilk dolunayına 'Soğuk Ay', 'Sert ay' gibi isimler takan yerliler de var.

Eski NASA yetkilisi Gordon Johnston'a göre de yerel liderler dolunayın adına o günün şartlarına göre karar veriyor, yaşananları hatırlatacak ve yakın zamanda meydana gelme ihtimali olan şeyleri betimleyen isimler koyuyordu.

Geçen yıl 1 ve 31 Ekim’de iki dolunay gerçekleşmiş, 31 Ekim'deki ikinci dolunay ise 'Mavi Dolunay' olarak nitelenmişti.

'Mavi Dolunay' ya da 'Mavi Ay', bir takvim ayında fazladan yaşanan ikinci dolunay olarak tanımlanan nadir bir doğa olayı olarak değerlendiriliyor.