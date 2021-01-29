İstanbul Boğazı ilk defa kış ayında turkuaz rengine büründü

İstanbul Boğazı, turkuaz rengine büründü. Prof. Dr. Hüseyin Toros, "İstanbul'da bu daha çok bahar aylarında bilhassa mayıs ve haziran aylarında görülürdü bu durum. Ama işte böyle çok ender de olsa yılın belli dönemlerinde, çok kuvvetli poyraz olduğu zaman deniz su renginin değiştiğini görebiliyoruz" dedi.
Yılın ilk dolunayı olan ‘Kurt Ay’ bu gece gerçekleşti. Gün batımı civarında ufkun üzerinde yükseldikten sonra görünür hale gelen yılın ilk dolunayı, İngiltere, ABD, Dubai, Singapur, Hong Kong, Avustralya ve Türkiye'den izlendi.
Karadeniz bölgesinde önceki gün ölçülen en yüksek hava sıcaklığı Giresun’un Espiye ilçesinde 21.7 derece oldu. Bu sıcaklık değeri ile aralık, ocak ve şubat aylarını kapsayan kış mevsiminde tüm zamanların rekoru kırıldı.
ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın askerlerin dış görüntüsüne dair kurallara değişiklik yapacağı belirtildi.
Rize'de koronavirüs testi pozitif çıkan bazı hastaların temaslılarını gizledikleri ortaya çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü, testi pozitif çıkan kişinin temaslı olarak belirttiği kişilerle birlikte, çevresindeki yakın temas ihtimali yüksek olan kişilere de test yapılmasını kararlaştırdı.
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