Dünyanın çeşitli ülkelerinde tanıtılan uçan otomobil ve insansız taksiler

İstanbul Boğazı, turkuaz rengine büründü. Prof. Dr. Hüseyin Toros, "İstanbul'da daha çok bahar aylarında bilhassa mayıs ve haziran aylarında görülürdü bu durum. Ama işte böyle çok ender de olsa yılın belli dönemlerinde, çok kuvvetli poyraz olduğu zaman deniz su renginin değiştiğini görebiliyoruz" dedi.