Dünyanın çeşitli ülkelerinde tanıtılan uçan otomobil ve insansız taksiler

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Rusya’nın başkenti Moskova’da yeni uçan araba gösterildi. Uçan taksi şirketi Hover’ın Genel Müdürü Aleksandr Atamanov, bu tür taksilerin ilk numunelerini bu yıl üretmeyi planladıklarını kaydetti.
Araç saatte 200 kilometre hıza çıkabiliyor, tek şarjla 100 kilometre mesafe kat edebiliyor. Bununla birlikte araç, elektrikli motorlarının düşük sesli olması nedeniyle şehiriçi kullanıma uygun.
Sputnik, Rusya dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde görücüye çıkarılan uçan otomobil ve insansız taksi araçlarını bir galeride topladı.
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