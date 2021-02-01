Yumurtadan balığa 90 çeşit turşu yapıyor

Kayseri’de 46 yıldır turşuculuk yapan Bayram Ali Aydoğan, tam 90 çeşit turşu üretiyor. Koronavirüs döneminde de müşterileri için önlemler aldıklarını söyleyen Aydoğan, “Müşterilerin sağlığı için turşu bardaklarına kapak yaptırdık” dedi.
Rusya’nın başkenti Moskova’da yeni uçan araba gösterildi. Uçan taksi şirketi Hover’ın Genel Müdürü Aleksandr Atamanov, bu tür taksilerin ilk numunelerini bu yıl üretmeyi planladıklarını kaydetti.
İstanbul Boğazı, turkuaz rengine büründü. Prof. Dr. Hüseyin Toros, "İstanbul'da daha çok bahar aylarında bilhassa mayıs ve haziran aylarında görülürdü bu durum. Ama işte böyle çok ender de olsa yılın belli dönemlerinde, çok kuvvetli poyraz olduğu zaman deniz su renginin değiştiğini görebiliyoruz" dedi.
Yılın ilk dolunayı olan ‘Kurt Ay’ bu gece gerçekleşti. Gün batımı civarında ufkun üzerinde yükseldikten sonra görünür hale gelen yılın ilk dolunayı, İngiltere, ABD, Dubai, Singapur, Hong Kong, Avustralya ve Türkiye'den izlendi.
Karadeniz bölgesinde önceki gün ölçülen en yüksek hava sıcaklığı Giresun’un Espiye ilçesinde 21.7 derece oldu. Bu sıcaklık değeri ile aralık, ocak ve şubat aylarını kapsayan kış mevsiminde tüm zamanların rekoru kırıldı.
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