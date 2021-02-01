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    Yumurtadan balığa 90 çeşit turşu yapıyor

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    • Kayseri’de 46 yıldır turşuculuk yapan ve Turşucu Bayram Usta olarak bilinen Bayram Ali Aydoğan, turşuseverler için 90 çeşit turşu üretiyor.
    • Bayram Ali Aydoğan, en çok rekabet gören çeşitlerin muz, kozalak, balık ve yumurta turşusu olduğunu belirterek, ayrıca koronavirüs önlemleri kapsamında turşu bardaklarına kapak yaptırdıklarını ve o şekilde sattıklarını söyledi.
    • Bayram Ali Aydoğan, 1974 yılından beri turşu sattığını ve müşterilerin ilgisini çeken çeşit çeşit turşu ürettiğini söyledi.
    • “1974’de seyyar olarak turşu satmaya başladım. Seyyarcılık bittikten sonra, Kayseri kalesine geçerek 15 sene oradan mesleği devam ettirdim. Kale tadilata geçtikten sonra da Vatan Caddesi’nde mesleğimizi sürdürmeye devam ediyorum” diye konuşan Aydoğan, şunları kaydetti: “Şu anda ürettiğim 85-90 çeşit turşu mevcut. Dikkat çeken turşular arasında, muz turşusu, yumurta turşusu, kozalak turşusu, balık turşusu bulunuyor. Turşularımızın fiyatları içerisindeki malzemeye göre değişiyor. 15 TL ile 50 TL arasında turşularımızın fiyatları değişiyor.”
    • Aydoğan, şöyle devam etti: “Müşterilerimiz turşuyu dükkanda oturarak içemedikleri için müşterilerimize şu anda paket bardak olarak veriyoruz. Bardakların ağzını biz kendimiz burada kapatıyoruz. Acılı turşu nezleye, gribe, korona virüse çok iyi geliyor. Müşterilerimizden de bu konuda yoğun talepler alıyoruz. O nedenle bardakta turşumuzun ağzını kapatıyoruz, bu şekilde müşterilerimize hizmette bulunuyoruz. Müşterilerimizde bu durumdan çok memnun olduklarını söylüyorlar.”
    © İHA
    Kayseri’de 46 yıldır turşuculuk yapan ve Turşucu Bayram Usta olarak bilinen Bayram Ali Aydoğan, turşuseverler için 90 çeşit turşu üretiyor.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/01/1043704390_38:0:1322:722_1200x675_80_0_0_65b261a170896e5c7ebf593749ef0123.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202102011043704460-46-yillik-tursucudan-yumurtadan-baliga-tam-90-cesit-tursu/

    Kayseri’de 46 yıldır turşuculuk yapan Bayram Ali Aydoğan, tam 90 çeşit turşu üretiyor. Koronavirüs döneminde de müşterileri için önlemler aldıklarını söyleyen Aydoğan, “Müşterilerin sağlığı için turşu bardaklarına kapak yaptırdık” dedi.

    Etiketler:
    Kovid-19, Yumurta, balık, turşu, Kayseri
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    Aydoğan, şöyle devam etti: “Müşterilerimiz turşuyu dükkanda oturarak içemedikleri için müşterilerimize şu anda paket bardak olarak veriyoruz. Bardakların ağzını biz kendimiz burada kapatıyoruz. Acılı turşu nezleye, gribe, korona virüse çok iyi geliyor. Müşterilerimizden de bu konuda yoğun talepler alıyoruz. O nedenle bardakta turşumuzun ağzını kapatıyoruz, bu şekilde müşterilerimize hizmette bulunuyoruz. Müşterilerimizde bu durumdan çok memnun olduklarını söylüyorlar.”
    Yumurtadan balığa 90 çeşit turşu yapıyor
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