Karabağ'daki Rus-Türk Ateşkesi İzleme Merkezi'nden kareler

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Dağlık Karabağ'da sağlanan ateşkesi gözetlemek için Rusya ve Türkiye savunma bakanlarının 11 Kasım 2020’de imzaladığı mutabakat çerçevesinde kurulan Rus - Türk ateşkesi izleme merkezi 30 Ocak'ta faaliyete geçti.
Ortak merkezle bölgede ateşkesin sürekliliği ile barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlanacak.
Açılış törenine Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin ve diğer yetkililerin katıldığı Ağdam'ın Merzili köyü yakınlarında kurulan, Türk ve Rus askerlerinin görev yapacağı merkezden kareler, Sputnik'in galerisinde.
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