2020 yılının en iyi seyahat fotoğrafları belli oldu

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2003 yılından bu yana düzenlenen Yılın En İyi Seyahat Fotoğrafçısı Yarışması’nın (Travel Photographer of the Year) bu yılki kazananları açıklandı.
Yüzlerce ülkeden çok sayıda fotoğrafçının katıldığı 2020 Yılının Seyahat Fotoğrafçısı Ödülü’nü Rus fotoğrafçı Vladimir Alekseev kazandı.
Özellikle gezi-seyahat fotoğrafçıları arasında prestijli kabul edilen yarışmanın çeşitli kategorilerinde ödül kazanan fotoğraflardan bazıları, Sputnik’in galerisinde.
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