Kayıt
13:35 05 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Fotoğraf

    Dünyanın en derin üçüncü gölü olan Acıgöl'de kuraklık nedeniyle derin yarıklar oluştu

    URL'yi kısaltın
    0 05
    Abone ol
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    • Acıgöl'ün doğa harikası bir yapıya sahip olduğunu belirterek, komşusu Meke Gölü gibi kurumaması temennisinde bulunan Prof. Dr. Yaşar Eren, şunları kaydetti: Yer altı su çekilmelerini Meke Gölü'nden, Çıralı Obruğu'ndan biliyoruz. O bölgede yer altı suyunun alçalmasına bağlı olarak yüzeyde gördüğümüz sulak alanların büyük bir bölümü gözümüzün önünden yok olmaya devam ediyor.
    • Prof. Dr. Eren, “Acıgöl, bu bakımdan kalan son temsilci gibi ve umarız onu kaybetmeyiz. Umarız oradaki su da çekilip, kurumaz. Ancak buradaki su seviyesi düştükçe bu yarıklar da büyüyor” dedi.
    • Konya havzasında yer altı su seviyesinin düşmesiyle çökmelerin büyük problemler yaratacağını dile getiren Prof. Dr. Eren, şunları söyledi: Yer altı su seviyesinin düşmesi bu şekilde devam ederse, yüzeyde çökmeleri artırıyor. Bunların bir kısmını yeni oluşan obruklar şeklindeyken, bir kısmı da daha önce oluşmuş obrukları aktif ettiğini tekrar çökmeye başladığını görüyoruz.
    • Prof. Dr. Eren, şöyle devam etti: İl merkezi de dahil olmak üzere Konya havzasında yer altı su seviyesinin düşmesinden dolayı bölgesel çökmeler ve farklı olarak yüzey faylanmalarına yaygın olarak rastlıyoruz. Yapacağımız şey, yer altı su seviyesini dengeye getirebilecek tedbirler almamız gerekiyor. Gelen su belli, kullanılan su belli. Bu şekilde devam ederse yer altı su seviyesi daha da alçalmaya devam edecek ve çökmeler de artarak gelişecek. İleride bu çökmeler, Konya havzasında ve Karapınar havzasında yüzey faylanmaları şeklinde gördüğümüz çökmeler daha büyük problemler oluşturmaya başlayacak.”
    • Yer altı su seviyeleri düşen havzalara deniz sularının arıtılarak aktarılmasının bir çözüm olabileceğini savunan Prof. Dr. Yaşar Eren, Belirli tedbirler alarak havzaya ekstra suları getirip, yer altı sularını dengeye getirecek beslemeler yapmamız gerekiyor. Çok geç kalmadan deniz sularının arıtılarak havzalara kullanımını, tarımsal faaliyetinin çok yoğun olduğu bölgelere iyice arıtıldıktan sonra mutlaka aktarılması hatta yapılması düşünülen yeraltı barajlarına bu suların kullanılmadan önce iyice arıtıldıktan sonra depolanması ve buna yönelik araştırmaların yapılması gerekiyor diyoruz. Yoksa bu şekilde devam ederse tarımsal faaliyetlerden vazgeçmemiz mümkün değil diye konuştu.
    © DHA
    Acıgöl'ün doğa harikası bir yapıya sahip olduğunu belirterek, komşusu Meke Gölü gibi kurumaması temennisinde bulunan Prof. Dr. Yaşar Eren, şunları kaydetti: "Yer altı su çekilmelerini Meke Gölü'nden, Çıralı Obruğu'ndan biliyoruz. O bölgede yer altı suyunun alçalmasına bağlı olarak yüzeyde gördüğümüz sulak alanların büyük bir bölümü gözümüzün önünden yok olmaya devam ediyor.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/05/1043736988_0:0:1200:675_1200x675_80_0_0_5fa5e70d709176177fbc4ad0740e6828.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202102051043737119-dunyanin-en-derin-ucuncu-golu-olan-acigolde-kuraklik-nedeniyle-derin-yariklar-olustu/

    Konya'nın Karapınar ilçesinde, volkanik patlama sonucu oluşan Acıgöl'ün su seviyesi, gün geçtikçe azalırken, göl etrafındaki derin çatlaklar dikkat çekiyor.

    Konya'nın Karapınar ilçesinde 400 hektarlık alana sahip Acıgöl, volkanik patlama sonucu meydana gelen doğal göl olma özelliğiyle dikkat çekiyor. 300 metreden fazla bir derinliği sahip olduğu bilinen göl, bu özelliğiyle Türkiye'nin 1. dünyanın ise en derin 3. gölü olduğu belirtiliyor.

    Magnezyum sülfat zengini olan gölün suyunun acı ve tuzlu olması nedeniyle gölde yaşayan bir canlı bulunmuyor. Ancak göl, birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Uzun ekseni 1750 metre, kısa ekseni ise 1250 metre olan bir elipsi andıran gölde son zamanlarda kuraklığa bağlı olarak çekilmeler meydana geldi. Yer altı sularının aşırı kullanılması sebebiyle Acıgöl'ün çevresinde derin yarıklar oluştu.

    Acıgöl volkanik gölünün su seviyesinin son yıllarda 7 metre çekildiğini belirten Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği öğretim üyesi ve bölgedeki obrukları araştıran ekibin başkanı Prof. Dr. Yaşar Eren, şunları kaydetti:

    "Göle yakın yerlerde yer çekimi etkisiyle marın içerisinde geniş yarıkları gördük. Orta ve batı Anadolu da yer altı suyunun alçalmasına bağlı olarak çökmeler, yüzey deformasyonları meydana geliyor. 2000'li yılların başından günümüze kadar Acıgöl'de yaklaşık en az 7 metrelik su seviyesinde düşme var. Teras veya balkon şeklinde dediğimiz gözenekli kireç taşı oluşumlarının bir kısmı büyük ihtimalle boş. Bunlar organik oluşumlu desteklerle duruyor. Yer altı suyu çekildiği için bu destek ortadan kalktığında bu şekilde yarılmalar volkanik gölün içerisine doğru göçmeleri görüyoruz. Orta ve Batı Anadolu havzalarında gördüğümüz çökmelere bağlı olarak gelişen yarılmalar var. Gölün kıyısında gördüğümüz yarılmalar, bu yer altı su seviyesinin düşmesine bağlı olarak oluşan yüzey çökmeleridir."
    Etiketler:
    göl, Konya, çatlak, Patlama, volkanik dağ, Kuraklık
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın

    Tüm fotoğraflar

    • Tayland'daki engelli köpek barınağı salgın nedeniyle tehdit altında
      Son güncelleme: 13:31 05.02.2021
      13:31 05.02.2021

      Tayland'daki engelli köpek barınağı ve tedavi merkezi koronavirüs salgını nedeniyle tehdit altında

      Tayland'da, çoğunlukla kaza kurbanı olan ve sayıları 27'yi bulan köpekler, başkent Bangkok'un güneydoğusundaki Chonburi'de bir barınakta tedavi görüyor. Salgın nedeniyle bağışların durma noktasına gelmesi ve ziyaretçi sayılarındaki düşüş barınağın geleceğini tehlikeye sokuyor.

      8
    • 2020 Yılının Seyahat Fotoğrafçısı Yarışmasının Ana Ödülünü kazanan Rus fotoğrafçı Vladimir Alekseev'in çalışmalarından biri
      Son güncelleme: 19:43 01.02.2021
      19:43 01.02.2021

      2020 yılının en iyi seyahat fotoğrafları belli oldu

      2003 yılından bu yana düzenlenen Yılın En İyi Seyahat Fotoğrafçısı Yarışması’nın (Travel Photographer of the Year) bu yılki kazananları açıklandı.

      10
    • Dağlık Karabağ'da sağlanan ateşkesi gözetlemek için Rusya ve Türkiye savunma bakanlarının 11 Kasım 2020’de imzaladığı mutabakat çerçevesinde kurulan Rus - Türk ateşkesi izleme merkezi 30 Ocak'ta faaliyete geçti.
      Son güncelleme: 17:28 01.02.2021
      17:28 01.02.2021

      Karabağ'daki Rus-Türk Ateşkesi İzleme Merkezi'nden kareler

      Dağlık Karabağ'da sağlanan ateşkesi gözetlemek için Rusya ve Türkiye savunma bakanlarının 11 Kasım 2020’de imzaladığı mutabakat çerçevesinde kurulan Rus - Türk ateşkesi izleme merkezi 30 Ocak'ta faaliyete geçti.

      7
    • Aydoğan, şöyle devam etti: “Müşterilerimiz turşuyu dükkanda oturarak içemedikleri için müşterilerimize şu anda paket bardak olarak veriyoruz. Bardakların ağzını biz kendimiz burada kapatıyoruz. Acılı turşu nezleye, gribe, korona virüse çok iyi geliyor. Müşterilerimizden de bu konuda yoğun talepler alıyoruz. O nedenle bardakta turşumuzun ağzını kapatıyoruz, bu şekilde müşterilerimize hizmette bulunuyoruz. Müşterilerimizde bu durumdan çok memnun olduklarını söylüyorlar.”
      Son güncelleme: 13:27 01.02.2021
      13:27 01.02.2021

      Yumurtadan balığa 90 çeşit turşu yapıyor

      Kayseri’de 46 yıldır turşuculuk yapan Bayram Ali Aydoğan, tam 90 çeşit turşu üretiyor. Koronavirüs döneminde de müşterileri için önlemler aldıklarını söyleyen Aydoğan, “Müşterilerin sağlığı için turşu bardaklarına kapak yaptırdık” dedi.

      5
    Multimedya
    Prof. Dr. Eren, “Acıgöl, bu bakımdan kalan son temsilci gibi ve umarız onu kaybetmeyiz. Umarız oradaki su da çekilip, kurumaz. Ancak buradaki su seviyesi düştükçe bu yarıklar da büyüyor” dedi.
    Dünyanın en derin üçüncü gölü olan Acıgöl'de kuraklık nedeniyle derin yarıklar oluştu
    Karikatür
    Biden, Trump'ın 'yarattığı hasarı ortadan kaldırmak' için sağlık sistemine yönelik iki kararname imzaladı
    İl-114-300
    İl-114-300 yolcu uçağı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet