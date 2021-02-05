Tayland'daki engelli köpek barınağı ve tedavi merkezi koronavirüs salgını nedeniyle tehdit altında

Tayland'da, çoğunlukla kaza kurbanı olan ve sayıları 27'yi bulan köpekler, başkent Bangkok'un güneydoğusundaki Chonburi'de bir barınakta tedavi görüyor. Salgın nedeniyle bağışların durma noktasına gelmesi ve ziyaretçi sayılarındaki düşüş barınağın geleceğini tehlikeye sokuyor.

Tayland'ın Chonburi eyaletinde, çoğunluğu kaza kurbanı olan engelli sokak köpekleri, 2002 yılında bir İsveçli tarafından kurulan barınakta tedavi edilip hayata kazandırılmaya çalışılıyor. Bir vakıf tarafından idare edilen barınak, engelli köpekleri tedavi etmenin yanında başkent Bangkok sokaklarındaki köpeklerin bakımını da üstleniyor.

Günlük harcaması 1300 doları aştığı iddia edilen ve pandemi öncesinde çokça ziyaret edilen barınaktan güncel fotoğraflar Sputnik'in galerisinde.