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    Tayland'daki engelli köpek barınağı ve tedavi merkezi koronavirüs salgını nedeniyle tehdit altında

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    • Barınak yetkilisi Christopher Chidichimo, İlk kez tekerlekli yürütücüye bindiklerinde, sanki daha önce ayaklarını hiç kaybetmemiş gibi davranıyorlar. Araca alışma konusunda zorluk yaşamıyorlar dedi.
    • Koruma altına alınan engelli köpekler, arka ayaklarını destekleyen tekerleklerli yürüteçlerle yürüyebiliyorlar.
    • Adam adlı bir vakıf tarafından yönetilen barınak, 2002 yılında Chonburi'ye taşınan bir İsveçli tarafından kuruldu.
    • Koronavirüs salgınının bağışlarda yüzde 40'lık bir düşüşe neden olması ve yabancı ziyaretçi sayısının azalması, barınağın geleceğini tehlikeye sokuyor.
    • Barınağın, 600'den fazla köpeğin bakımı için her gün 1300 dolardan fazla para harcadığı belirtiliyor.
    • Barınakta sponsorluk koordinatörü olan Chidichimo, Ziyaretçilerin de en az bağışçılar kadar önemli olduğunu gördük. Buraya gelip mesajımızı dünyaya yayıyorlardı dedi.
    • Gönüllüler ayrıca fizyoterapi seansları da dahil olmak üzere felçli ve engelli köpeklerin bakımına katkıda bulunabiliyor. Ancak fonlarda yaşanan düşüş, kısırlaştırmalarda ve bakım sürecinde aksaklıkların yaşanmasına sebep oluyor.
    • Bakıcılardan Phanuphong Borphuak, tekerlekli yürüteçleri kastederek, Onları ayaklarına bağlamamız için can atıyorlar adeta dedi.
    © REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA
    Barınak yetkilisi Christopher Chidichimo, "İlk kez tekerlekli yürütücüye bindiklerinde, sanki daha önce ayaklarını hiç kaybetmemiş gibi davranıyorlar. Araca alışma konusunda zorluk yaşamıyorlar" dedi.
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    Tayland'da, çoğunlukla kaza kurbanı olan ve sayıları 27'yi bulan köpekler, başkent Bangkok'un güneydoğusundaki Chonburi'de bir barınakta tedavi görüyor. Salgın nedeniyle bağışların durma noktasına gelmesi ve ziyaretçi sayılarındaki düşüş barınağın geleceğini tehlikeye sokuyor.

    Tayland'ın Chonburi eyaletinde, çoğunluğu kaza kurbanı olan engelli sokak köpekleri, 2002 yılında  bir İsveçli tarafından  kurulan barınakta tedavi edilip hayata kazandırılmaya çalışılıyor. Bir vakıf tarafından idare edilen barınak, engelli köpekleri tedavi etmenin yanında başkent Bangkok sokaklarındaki köpeklerin bakımını da üstleniyor. 

    Günlük harcaması 1300 doları aştığı iddia edilen ve pandemi öncesinde çokça ziyaret edilen barınaktan güncel fotoğraflar Sputnik'in galerisinde.

    Etiketler:
    pandemi, Hayvansever, Kaza, Engelli, Tedavi, Barınak, Köpek, Bangkok, Tayland
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    Multimedya
    Tayland'daki engelli köpek barınağı salgın nedeniyle tehdit altında
    Tayland'daki engelli köpek barınağı ve tedavi merkezi koronavirüs salgını nedeniyle tehdit altında
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