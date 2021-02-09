2021'in en iyi sualtı fotoğrafları belli oldu

Türkiye'nin lavanta bahçesi 'mor renkli köy' adıyla ünlenen Isparta'nın Kuyucak köyünde koronavirüs vakasına rastlanmadı. Köy Muhtarı Gürol Yılmaz, 261 nüfusu olan köyde, geçen sezon yaklaşık 500 bin turist ağırladıklarını, buna rağmen hiç vaka görülmediğini açıkladı.