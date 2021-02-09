2021'in en iyi sualtı fotoğrafları belli oldu

68 ülkeden 4500'den fazla fotoğrafın katıldığı yarışma, çeşitli kategorilerde düzenlendi.
Dünyanın en prestijli su altı fotoğrafçılığı etkinliklerinden olan yarışmanın kazananları, Sputnik'in galerisinde.
Yılın Sualtı Fotoğrafçısı 2021 Yarışması'nın kazananları açıklandı.
68 ülkeden 4500'den fazla fotoğrafın katıldığı yarışma, çeşitli kategorilerde düzenlendi.
Dünyanın en prestijli su altı fotoğrafçılığı etkinliklerinden olan yarışmanın kazananları, Sputnik'in galerisinde.
Türkiye'nin lavanta bahçesi 'mor renkli köy' adıyla ünlenen Isparta'nın Kuyucak köyünde koronavirüs vakasına rastlanmadı. Köy Muhtarı Gürol Yılmaz, 261 nüfusu olan köyde, geçen sezon yaklaşık 500 bin turist ağırladıklarını, buna rağmen hiç vaka görülmediğini açıkladı.
Wikimedia tarafından düzenlenen Wiki Anıtları Seviyor 2020 (Wiki Loves Monuments 2020) yarışmasının kazananları belli oldu.
Adana'da 33 yaşındaki Zeynep Geyik, 6 yıl önce çocuklarını anasınıfına yazdırdıktan sonra ilkokul 5. sınıfta bıraktığı eğitimine devam etmeye karar verdi. Ortaokuldan sonra bir meslek lisesinin pastacılık bölümünden mezun olan Geyik, eşinin de desteğiyle Gaziantep'e yerleşerek künefeciliği öğrenmek için çalışmaya başladı.
Almanya'da çalışan 79 yaşındaki Süleyman Şahin, 1980 yılından beri Avrupa’daki 900’e yakın araba amblemi ve farını toplayarak ilginç bir koleksiyona sahip oldu.
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