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    2021'in en iyi sualtı fotoğrafları belli oldu

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    • Yılın Sualtı Fotoğrafçısı 2021 Yarışması'nın Davranış kategorisinin kazananı ABD'li fotoğrafçı Karim Iliya'nın çalışması
    • Yarışmanın Davranış kategorisinde ikincilik ödülünü kazanan Çinli fotoğrafçı JingGong Zhang'ın Yüz Yüze başlıklı çalışması
    • Yarışmanın İngiliz Suları Kompakt kategorisinin kazananı İngiliz fotoğrafçı Ian Wade'nin fotoğrafı
    • Yarışmanın Geniş Açı kategorisinde birinci seçilen ve 2021 Yılının Sualtı Fotoğrafçısı unvanını kazanan ABD'li fotoğrafçı Renee Capozzola'nın Fransız Polinezyası'nda çektiği fotoğrafta siyah uçlu resif köpekbalıkları görüntülendi
    • Yılın Sualtı Fotoğrafçısı 2021 Yarışması'nın İngiliz Suları Geniş Açı kategorisinde birinci seçilen İngiliz fotoğrafçı Mark Kirkland'ın Sen Uyurken başlıklı çalışması
    • Yarışmanın Batıklar kategorisinin birincisi Alman fotoğrafçı Tobias Friedrich'in çalışması
    • Yarışmanın Siyah ve Beyaz kategorisinde birinci seçilen Avustralyalı fotoğrafçı Diana Fernie'nin fotoğrafı, Solomon Adaları'nda çekildi
    • Yarışmanın İngiliz Suları Makro kategorisinde birincilik ödülünü kazanan İngiliz yarışmacı Malcolm Nimmo'nun çalışması
    • Yarışmanın Makro kategorisinde birinci seçilen Norveçli fotoğrafçı Galice Hoarau'nun fotoğrafında cüce denizatı görüntülendi
    • Yarışmanın Portre kategorisinin kazananı Japon fotoğrafçı Ryohei Ito'nun çalışması
    Yılın Sualtı Fotoğrafçısı 2021 Yarışması'nın Davranış kategorisinin kazananı ABD'li fotoğrafçı Karim Iliya'nın çalışması
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/09/1043767512_0:312:3087:2048_1200x675_80_0_0_1bd4bacb7593a5434baf6ac8b44061a1.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202102091043768699-2021in-en-iyi-sualti-fotograflari-belli-oldu/

    Yılın Sualtı Fotoğrafçısı 2021 Yarışması'nın kazananları açıklandı.

    68 ülkeden 4500'den fazla fotoğrafın katıldığı yarışma, çeşitli kategorilerde düzenlendi.

    Dünyanın en prestijli su altı fotoğrafçılığı etkinliklerinden olan yarışmanın kazananları, Sputnik'in galerisinde.

    Etiketler:
    sualtı, fotoğraf yarışması, Sualtı fotoğrafçısı
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    Tüm fotoğraflar

    • Köyde vakaya rastlanmamasını lavantaya bağlayan Muhtar Yılmaz, Biz lavantaları kaynatıp buharını içimize çekiyoruz. Bunun da iyi geldiğini kendimizce düşünüyoruz. Bilimsel bir sonucu yok ama vaka olmamasını buna bağlıyoruz. Lavantanın çayını içiyoruz. Zaten köyümüzde bir gelenek var. Herkes yatmadan önce yarım çay bardağı lavanta suyunu içer. Gece müthiş bir uyku düzeni sağlıyor. Vücuttaki ağrılara iyi geliyor. Birçok faydası da var. Sadece lavanta bize iyi geliyor diye kuralları hiçe saymıyoruz. Bizim köye yakın 2 köy daha var, onlarda da bizim gibi vakaya rastlanmadı diye konuştu.
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      12:40 09.02.2021

      Türkiye'nin mor renkli köyünde hiç koronavirüs vakası görülmedi

      Türkiye'nin lavanta bahçesi 'mor renkli köy' adıyla ünlenen Isparta'nın Kuyucak köyünde koronavirüs vakasına rastlanmadı. Köy Muhtarı Gürol Yılmaz, 261 nüfusu olan köyde, geçen sezon yaklaşık 500 bin turist ağırladıklarını, buna rağmen hiç vaka görülmediğini açıkladı.

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    • Wiki Anıtları Seviyor 2020 yarışmasının kazananlarından ABD'li fotoğrafçı Steve Ferro'nun görüntülediği Kansas eyaletindeki Lower Fox Creek Okulu binası
      Son güncelleme: 19:06 08.02.2021
      19:06 08.02.2021

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      Wikimedia tarafından düzenlenen Wiki Anıtları Seviyor 2020 (Wiki Loves Monuments 2020) yarışmasının kazananları belli oldu.

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    • Kentte yaşayan Zeynep Geyik, 14 yıl önce Adana'da şirkette yönetici olan Turgut Geyik ile evlendi. 14 yaşında ikiz kız çocuğu ve 7 yaşında erkek çocuğu olan anne Geyik, ikiz çocuklarını anasınıfına yazdırdıktan sonra, onlardan ilham alarak kendisi de okumak istedi. Çocuklarını anasınıfına yazdıran anne Geyik, çocuklarının yakınındaki okula yazılarak, 1 yılda ortaokul eğitimini tamamladı.
      Son güncelleme: 12:34 08.02.2021
      12:34 08.02.2021

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      6
    • 1980 senesinden bu yana topladığı amblemlerle ilginç bir koleksiyona imza atan Şahin, ayrıca topladığı ampullerle de dikkat çekiyor.
      Son güncelleme: 10:50 07.02.2021
      10:50 07.02.2021

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      Almanya'da çalışan 79 yaşındaki Süleyman Şahin, 1980 yılından beri Avrupa’daki 900’e yakın araba amblemi ve farını toplayarak ilginç bir koleksiyona sahip oldu.

      5
    Multimedya
    Köyde vakaya rastlanmamasını lavantaya bağlayan Muhtar Yılmaz, Biz lavantaları kaynatıp buharını içimize çekiyoruz. Bunun da iyi geldiğini kendimizce düşünüyoruz. Bilimsel bir sonucu yok ama vaka olmamasını buna bağlıyoruz. Lavantanın çayını içiyoruz. Zaten köyümüzde bir gelenek var. Herkes yatmadan önce yarım çay bardağı lavanta suyunu içer. Gece müthiş bir uyku düzeni sağlıyor. Vücuttaki ağrılara iyi geliyor. Birçok faydası da var. Sadece lavanta bize iyi geliyor diye kuralları hiçe saymıyoruz. Bizim köye yakın 2 köy daha var, onlarda da bizim gibi vakaya rastlanmadı diye konuştu.
    Türkiye'nin mor renkli köyünde hiç koronavirüs vakası görülmedi
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