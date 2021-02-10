Muğla’da ‘ölümsüzlük mantarı’ buldu: Satmayı düşünmüyorum

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tur operatörü turizmci Mustafa Demir, doğada gezerken bir dönem imparatorların sık kullandığı Uzakdoğu ülkelerinde 'ölümsüzlük mantarı' adı verilen nadir görünen 'Reishi mantarı' buldu. Demir “Kesinlikle ticari amaçlı düşünmüyorum. Satın almak isteyenlere satmayacağımı söyledim" dedi.
Yılın Sualtı Fotoğrafçısı 2021 Yarışması'nın kazananları açıklandı.
Türkiye'nin lavanta bahçesi 'mor renkli köy' adıyla ünlenen Isparta'nın Kuyucak köyünde koronavirüs vakasına rastlanmadı. Köy Muhtarı Gürol Yılmaz, 261 nüfusu olan köyde, geçen sezon yaklaşık 500 bin turist ağırladıklarını, buna rağmen hiç vaka görülmediğini açıkladı.
Wikimedia tarafından düzenlenen Wiki Anıtları Seviyor 2020 (Wiki Loves Monuments 2020) yarışmasının kazananları belli oldu.
Adana'da 33 yaşındaki Zeynep Geyik, 6 yıl önce çocuklarını anasınıfına yazdırdıktan sonra ilkokul 5. sınıfta bıraktığı eğitimine devam etmeye karar verdi. Ortaokuldan sonra bir meslek lisesinin pastacılık bölümünden mezun olan Geyik, eşinin de desteğiyle Gaziantep'e yerleşerek künefeciliği öğrenmek için çalışmaya başladı.
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