Myanmar'daki darbe karşıtı protestolarda Z kuşağı esintileri: 'Nasıl daha yaratıcı olabiliriz diye düşünüyoruz'

Darbe sonrası protestolarda 5. güne giren Myanmar'da polisin müdahaleyi artırmasına rağmen kalabalıklar eve dönmüyor. Göstericiler pankartlarda ilginç sloganlar kullanıp, tarihi darbelerle geçen ülkede ordunun karşısında artık yeni bir nesil olduğunu hatırlatıyor. Bazı göstericilerin tercih ettiği kostümler de bir hayli dikkat çekiyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde tur operatörü turizmci Mustafa Demir, doğada gezerken bir dönem imparatorların sık kullandığı Uzakdoğu ülkelerinde 'ölümsüzlük mantarı' adı verilen nadir görünen 'Reishi mantarı' buldu. Demir “Kesinlikle ticari amaçlı düşünmüyorum. Satın almak isteyenlere satmayacağımı söyledim" dedi.
Yılın Sualtı Fotoğrafçısı 2021 Yarışması'nın kazananları açıklandı.
Türkiye'nin lavanta bahçesi 'mor renkli köy' adıyla ünlenen Isparta'nın Kuyucak köyünde koronavirüs vakasına rastlanmadı. Köy Muhtarı Gürol Yılmaz, 261 nüfusu olan köyde, geçen sezon yaklaşık 500 bin turist ağırladıklarını, buna rağmen hiç vaka görülmediğini açıkladı.
Wikimedia tarafından düzenlenen Wiki Anıtları Seviyor 2020 (Wiki Loves Monuments 2020) yarışmasının kazananları belli oldu.
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