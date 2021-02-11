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    Tarihi Ferit Köşkü bakımsızlıktan yıkılıyor

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    • Diyarbakır’ın tarihi köşklerinden biri olan Ferit Köşkü bakımsızlıktan yıkılıyor. Dicle Nehri kıyısında bulunan bir mahalleye adını veren Ferit Köşkü, bakımsızlıktan dolayı parça parça yıkılıyor. Mimarisi ile dikkat çeken 2 katlı tarihi köşkün ön sağ cephesi kısa süre önce yıkıldı. Bakımsızlıktan yıkılmaya terk edilen tarihi köşk, onarılmayı bekliyor.
    • Madde bağımlılarının mesken tuttuğu tarihi köşk, uyuşturucu alımında kullanılan malzemelerle dolu. Odalarda uyuşturucu alımında kullanılan ve ‘kova’ olarak bilinen malzemeler dikkat çekiyor.
    • Tarihi köşk kayıtlara göre 118 yıl önce yapılmış. Belirli tarihlerde onarım gören köşkün mülkiyeti şahıslara ait görünüyor.
    • Düzgün kesme bazalt taş ile yonu taş malzeme kullanılarak inşa edilen köşkün birinci katındaki eyvan kemerinin üzerinde 1218 (Hicri) tarihi mevcut.
    • Mahalle sakinleri, her geçen gün daha fazla tahrip olan köşkün onarılmasını istiyor. Yetkililer ise köşkün özel mülk olduğunu ve mülk sahibinin isteği olmadan bir işlem yapamayacaklarını söylüyor.
    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Diyarbakır’ın tarihi köşklerinden biri olan Ferit Köşkü bakımsızlıktan yıkılıyor. Dicle Nehri kıyısında bulunan bir mahalleye adını veren Ferit Köşkü, bakımsızlıktan dolayı parça parça yıkılıyor. Mimarisi ile dikkat çeken 2 katlı tarihi köşkün ön sağ cephesi kısa süre önce yıkıldı. Bakımsızlıktan yıkılmaya terk edilen tarihi köşk, onarılmayı bekliyor.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1043786744_0:0:3001:1688_1200x675_80_0_0_81c483902118841a3ef41abcbf3db9fe.jpg
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    https://tr.sputniknews.com/foto/202102111043786884-tarihi-ferit-kosku-bakimsizliktan-yikiliyor/

    Diyarbakır’ın 118 yıllık tarihi Ferit Köşkü bakımsızlıktan yıkılıyor. Ön cephesinin bir bölümü tamamen yıkılan köşkü, madde bağımlıları mesken tuttu.

    Etiketler:
    bakımsızlık, Uyuşturucu bağımlısı, Diyarbakır, köşk
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    Madde bağımlılarının mesken tuttuğu tarihi köşk, uyuşturucu alımında kullanılan malzemelerle dolu. Odalarda uyuşturucu alımında kullanılan ve ‘kova’ olarak bilinen malzemeler dikkat çekiyor.
    Tarihi Ferit Köşkü bakımsızlıktan yıkılıyor
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