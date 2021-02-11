Diyarbakır’ın 118 yıllık tarihi Ferit Köşkü bakımsızlıktan yıkılıyor. Ön cephesinin bir bölümü tamamen yıkılan köşkü, madde bağımlıları mesken tuttu.
Bodrum'daki 3 bin 500 yıllık Pedasa Antik Kenti defineciler tarafından talan edildi. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarında ortaya çıkan defineciler, zengin bir tarihe sahip olan antik kentte her taşın altına bakarak tarihi yapılara zarar verdiler.
Darbe sonrası protestolarda 5. güne giren Myanmar'da polisin müdahaleyi artırmasına rağmen kalabalıklar eve dönmüyor. Göstericiler pankartlarda ilginç sloganlar kullanıp, tarihi darbelerle geçen ülkede ordunun karşısında artık yeni bir nesil olduğunu hatırlatıyor. Bazı göstericilerin tercih ettiği kostümler de bir hayli dikkat çekiyor.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde tur operatörü turizmci Mustafa Demir, doğada gezerken bir dönem imparatorların sık kullandığı Uzakdoğu ülkelerinde 'ölümsüzlük mantarı' adı verilen nadir görünen 'Reishi mantarı' buldu. Demir “Kesinlikle ticari amaçlı düşünmüyorum. Satın almak isteyenlere satmayacağımı söyledim" dedi.
Yılın Sualtı Fotoğrafçısı 2021 Yarışması'nın kazananları açıklandı.
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