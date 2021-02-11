Yunanistan’da üniversite öğrencileri, hükümetin 'kampüs polisi' tasarısına karşı sokakta

Darbe sonrası protestolarda 5. güne giren Myanmar'da polisin müdahaleyi artırmasına rağmen kalabalıklar eve dönmüyor. Göstericiler pankartlarda ilginç sloganlar kullanıp, tarihi darbelerle geçen ülkede ordunun karşısında artık yeni bir nesil olduğunu hatırlatıyor. Bazı göstericilerin tercih ettiği kostümler de bir hayli dikkat çekiyor.