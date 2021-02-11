Uluslararası Yılın Bahçe Fotoğrafçısı Yarışması'nın kazananları

Dünyanın dört bir yanından yarışmaya katılan yüzlerce fotoğrafçı, çeşitli bahçelerde muhteşem anlar yakaladı.
Görsel şölen oluşturan bahçelerin rengarenk güzelliğini gözler önüne seren çalışmaların bazıları, Sputnik’in galerisinde.
Uluslararası Yılın Bahçe Fotoğrafçısı (IGPOTY-14) Yarışması'nın bu yılki kazananları açıklandı.
Dünyanın dört bir yanından yarışmaya katılan yüzlerce fotoğrafçı, çeşitli bahçelerde muhteşem anlar yakaladı.
Görsel şölen oluşturan bahçelerin rengarenk güzelliğini gözler önüne seren çalışmaların bazıları, Sputnik’in galerisinde.
Yunanistan’da üniversite öğrencileri, hükümetin 'kampüs polisi' tasarısını protesto etmek için sokağa çıktı.
Diyarbakır’ın 118 yıllık tarihi Ferit Köşkü bakımsızlıktan yıkılıyor. Ön cephesinin bir bölümü tamamen yıkılan köşkü, madde bağımlıları mesken tuttu.
Bodrum'daki 3 bin 500 yıllık Pedasa Antik Kenti defineciler tarafından talan edildi. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamalarında ortaya çıkan defineciler, zengin bir tarihe sahip olan antik kentte her taşın altına bakarak tarihi yapılara zarar verdiler.
Darbe sonrası protestolarda 5. güne giren Myanmar'da polisin müdahaleyi artırmasına rağmen kalabalıklar eve dönmüyor. Göstericiler pankartlarda ilginç sloganlar kullanıp, tarihi darbelerle geçen ülkede ordunun karşısında artık yeni bir nesil olduğunu hatırlatıyor. Bazı göstericilerin tercih ettiği kostümler de bir hayli dikkat çekiyor.
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