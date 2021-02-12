Nazilli'de 'Türkiye'nin ikinci büyük keşfi': Kolezyum benzeri 1800 yıllık antik dövüş alanı

Eşi ve benzeri bulunmayan bin 800 yıllık antik dövüş alanı Aydın’ın Nazilli ilçesinde Mastaura Antik Kenti'nde ortaya çıktı. Benzeri Mısır, Anadolu ve Yunanistan’da bile bulunmadığı iddia edilen Roma'da bulunan Kolezyum’un en yakın benzerinin keşfi arkeologlara göre, Türkiye'nin ikinci büyük keşfi.

Roma mimarisinin dünya üzerindeki en iyi örneği kabul edilen Kolezyum’unun bir benzeri Aydın’ın Nazilli ilçesindeki 2 bin 700 yıllık Mastaura Antik Kenti'nde ortaya çıktı.

Zeytin ve İncir bahçelerinin arasında toprak altında günümüze kadar korunarak geldiği öğrenilen Kolezyum’un keşfi arkeoloji dünyasında heyecan oluşturdu.

Arkeolog dünyasında ise Anadolu’daki iki önemli keşiften bir tanesi olarak kabul edilen Mastaura Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarının başlaması için hazırlıklar sürüyor.

‘Arkeologlar Türkiye'nin ikinci büyük keşfi olarak değerlendiriyor’

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, şunları kaydetti: