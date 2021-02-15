Denizli'de yer altında 'Pamukkale' bulundu

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde defineciler, dağlık alanda yaptıkları kaçak tarihi eser kazısında, yer altındaki Pamukkale'yi ortaya çıkardı.
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğün’ün Bursa Karacabey, Eskişehir Anadolu ve Malatya Sultansuyu tarım işletmelerinde haziran ayına kadar sürmesi beklenen doğumlarda toplam 366 tayın dünyaya geleceği öngörülüyor.
Eşi ve benzeri bulunmayan bin 800 yıllık antik dövüş alanı Aydın’ın Nazilli ilçesinde Mastaura Antik Kenti'nde ortaya çıktı. Benzeri Mısır, Anadolu ve Yunanistan’da bile bulunmadığı iddia edilen Roma'da bulunan Kolezyum’un en yakın benzerinin keşfi arkeologlara göre, Türkiye'nin ikinci büyük keşfi.
İngiltere'de sanatın ve kültürün simgesi Trafalgar Meydanı, Çin Yeni Yılı kutlamaları sebebiyle kırmızı renge büründü.
Uluslararası Yılın Bahçe Fotoğrafçısı (IGPOTY-14) Yarışması'nın bu yılki kazananları açıklandı.
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