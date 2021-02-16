Karlar altındaki Belgrad Ormanı'nda kartpostallık görüntüler

Eşi ve benzeri bulunmayan bin 800 yıllık antik dövüş alanı Aydın’ın Nazilli ilçesinde Mastaura Antik Kenti'nde ortaya çıktı. Benzeri Mısır, Anadolu ve Yunanistan’da bile bulunmadığı iddia edilen Roma'da bulunan Kolezyum’un en yakın benzerinin keşfi arkeologlara göre, Türkiye'nin ikinci büyük keşfi.