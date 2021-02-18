Bolu'da dondurucu soğuk gölleri buzla kapladı

Bolu’da kar yağışının ardından etkisini gösteren dondurucu soğuklar, turizm merkezlerindeki göllerin yüzeyini buzla kapladı.
Doğu Karadeniz'de, son günlerde etkili olan tipi ve fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca balık tezgahları boş kaldı. Balıkçılar ve Manavcılar Derneği Başkanı Cemal Kaya Şamlıoğlu, ''Dondurulmuş mamuller olmasa balıkçılar kapatır. Fabrikalardan alamazsak arkadaşlarımız tezgah açamaz, vatandaş da balık yiyemez" diye konuştu.
New York Calverton'da SQ4D isimli bir firma, bir evi dev bir üç boyutlu yazıcı kullanarak inşa etti. Tamamen 3D yazıcı kullanılarak inşa edilen ve 130 metrekare olan evin fiyatı ise 299 bin dolar.
Birçok insan günbatımı izlemenin son derece ilham verici olduğunu düşünüyor. Yavaş yavaş gökyüzünün rengi değişirken güneşin batışını gözlemlemek gerçekten keyifli oluyor.
İngiltere’nin başkenti Londra'da bulunan başbakanlık konutunda baş fare avcısı olarak görev yapan Larry isimli kedi, görevinin başında bulunmasının 10. yıldönümünü kutladı.
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