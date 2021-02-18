İtalya’da yeniden faaliyete geçen Etna Yanardağı’nın görüntüleri

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İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da şiddetli volkanik patlamalar meydana geldi.
Lav püskürten Etna'dan çıkan dumanın geniş bir alana yayıldığı ifade edilirken Katanya kenti ve çevresinde yer yer kül yağmuru oluştuğu belirtildi.
Sicilya Adası’ndaki Etna Yanardağı’nda yaşanan volkanik patlamalar ve sonuçları, Sputnik’in galerisinde.
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