UUİ'de görev yapan kozmonotların gözünden Dünya manzaraları

Konya'da krater yapıya sahip Meke Gölü, kar yağışı sonrası beyaza büründü. Farklı yapısıyla dikkat çeken Meke’de, kar örtüsüyle görsel güzellik oluştu. Meke, 2000'li yılların başından itibaren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin her geçen gün azalması nedeniyle kurumuştu.