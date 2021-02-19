UUİ'de görev yapan kozmonotların gözünden Dünya manzaraları

Kozmonotların gözünden etkileyici Dünya manzaraları, Sputnik'in galerisinde.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görev yapan Rus Sergey Kud-Sverçkov ve Japon Soichi Noguchi, sosyal medya hesaplarından dünyanın çeşiti bölgelerinde çektikleri görüntüleri paylaştı.
Kozmonotların gözünden etkileyici Dünya manzaraları, Sputnik'in galerisinde.
Türkiye'nin gelecek vizyonuna katkıda bulunma amacıyla başlatılan proje kapsamında, dijital ve teknolojik deneyim ve uygulama alanlarıyla donatılmış ‘Dijital TIR’, 52 ili ziyaret edecek.
Konya'da krater yapıya sahip Meke Gölü, kar yağışı sonrası beyaza büründü. Farklı yapısıyla dikkat çeken Meke’de, kar örtüsüyle görsel güzellik oluştu. Meke, 2000'li yılların başından itibaren kuraklık ve bilinçsiz tarımsal sulama sonucu yer altı su seviyesinin her geçen gün azalması nedeniyle kurumuştu.
Diyarbakır’da, dün gece saatlerinde başlayan ve etkisini aralıklarla sürdüren kar yağışıyla kent beyaza büründü.
İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da şiddetli volkanik patlamalar meydana geldi.
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