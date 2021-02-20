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    Dünyayı şaşırtan klon hayvanlar

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    • Bilim insanları ABD'nin nesli tükenen türlerinden olan kara ayaklı gelinciği 30 yıl önce ölen bir hayvandan alınan genlerle klonlamayı başardı. Elizabeth Ann adlı bu gelincik Aralık ayında dünyaya geldi.
    • ABD Balık ve Vahşi Yaşam Servisi Koordinatörü Pete Gober Associated Press haber ajansına verdiği demeçte, gelincik Ann'ın kendi gözetimlerinde yetiştirildiğini ve Kolorado'da bir üreme tesisinde neslin devamının getirilmesi için tutulacağını belirtti
    • Yetişkin vücut hücresinden klonlanan ilk koyun olarak tarihe geçen Dolly
    • Güney Koreli bilim insanları klonlanmış köpekleri gösterirken
    • Güney Kore'deki Gyeongsang Üniversitesi'nde klonlanan iki kedi (orta ve sağdaki), 2007
    • Çin'de somatik hücre çekirdeği transferi adı verilen yolla klonlanan 2 uzun kuyruklu makak. Dünyada bir ilk olan 'klon maymunlar' Ocak 2018'de dünyaya geldi. Maymunların klonlanmasında, 1996'da dünyaya gelen ilk memeli olan koyun Dolly'de uygulanan teknik izlendi.
    • Hindistan'daki Sher-e-Kashmir Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde yürütülen çalışmalarla klonlanan Hindistan, Nepal ve Pakistan'a özgü dağ keçisi Noori, 2012
    • Çin'in Harbin kentindeki laboratuvarda klonlanan üç domuz yavrusu, 2006
    • Dünyanın ilk klon atı Prometea, 2003'te Haflinger isimli kısraktan İtalya'nın kuzeyindeki Cremona'daki üretme teknolojisi laboratuvarının ahırında doğdu
    © AP Photo / U.S. Fish and Wildlife Servic
    Bilim insanları ABD'nin nesli tükenen türlerinden olan kara ayaklı gelinciği 30 yıl önce ölen bir hayvandan alınan genlerle klonlamayı başardı. Elizabeth Ann adlı bu gelincik Aralık ayında dünyaya geldi.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/14/1043856468_0:248:1500:1092_1200x675_80_0_0_e6bfe7c8f20165c39df3f8160d02634f.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202102201043857590-dunyayi-sasirtan-klon-hayvanlar/

    ABD’li bilim adamları, 30 yıl önce ölen bir hayvanın genlerini kullanarak nesli tükenme tehlikesi olan kara ayaklı gelinciği klonlamayı başardı.

    Amerikan bilim insanları, bir kara ayaklı gelinciği 30 yıl önce ölen Willa adlı bir başka kara ayaklı gelinciğin dondurulmuş hücrelerinden klonlayarak ülkede nesli tükenen bir hayvanı ilk kez klonlamış oldu. Elizabeth Ann isimli kara ayaklı gelinciğin başarı ile klonlanmasının ardından klonlanmayı bekleyen 1.100’den fazla nesli tükenmiş canlı türü için yakında harekete geçileceği belirtildi.

    Farklı yıllarda dünyanın gündemine oturan klonlanmış hayvanlar, Sputnik’in seçkisinde.

    Etiketler:
    ABD, klonlama
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      Konya Meke Gölü beyaza büründü

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      Diyarbakır’da, dün gece saatlerinde başlayan ve etkisini aralıklarla sürdüren kar yağışıyla kent beyaza büründü.

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    Multimedya
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