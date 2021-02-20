Dünyayı şaşırtan klon hayvanlar

Amerikan bilim insanları, bir kara ayaklı gelinciği 30 yıl önce ölen Willa adlı bir başka kara ayaklı gelinciğin dondurulmuş hücrelerinden klonlayarak ülkede nesli tükenen bir hayvanı ilk kez klonlamış oldu. Elizabeth Ann isimli kara ayaklı gelinciğin başarı ile klonlanmasının ardından klonlanmayı bekleyen 1.100’den fazla nesli tükenmiş canlı türü için yakında harekete geçileceği belirtildi.

Farklı yıllarda dünyanın gündemine oturan klonlanmış hayvanlar, Sputnik’in seçkisinde.