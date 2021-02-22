ABD’de 139 yıllık tarihi ev yeni adresine taşındı

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco kentinde, 1800'lü yıllarda Viktoryen tarzda inşa edilen 2 katlı ev, 800 metre uzaklıktaki başka bir caddeye taşındı. Evin taşıma maliyetinin 400 bin dolar olduğu belirtildi. Evin bulunduğu alana 8 katlı yeni bir binanın inşa edileceği açıklandı.

ABD'de, San Francisco kentinde 1800'lü yılların başında Viktoryen tarzda inşa edilen 2 katlı ev, yine aynı kentte başka bir caddeye taşındı.

400 bin dolar maliyeti bulunan taşıma işlemi sırasında güzergahtaki elektrik hatlarının kaldırıldığı ve bazı otobüs rotalarının değiştirildiği belirtildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, evin bulunduğu araziye 8 katlı bir binanın inşa edileceği ifade edildi.

Tarihi evin taşınması sırasında kaydedilen görüntüler Sputnik'in galerisinde.