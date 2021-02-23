Zeytinde büyük hile: Karartmak için metal, çabuk olması için kostik kullanıyorlar

Zeytin üretiminde ticari kaygılarla zaman zaman sağlıklı olmayan yöntemler kullanılıyor. Edremit Ticaret Odası Başkanı Mehmet Semerci, "Zeytinin karartılması için havuzlara metal parçalar atılıyor. Çabuk olması için de kostik kullanılıyor. Sağlıklı zeytin vaktinde olgunlaşmalı ve doğal olmalı" diye konuştu.
Sivas'ta, Pamukkale'ye kardeş olarak yapılan ve sarı renkli travertenleriyle dikkat çeken Altınkale'de sıcak ve soğuk bir arada yaşanıyor. 45 derece sıcaklıktaki termal su, kentteki soğuk havanın etkisiyle traverten havuzlarına ulaşıncaya kadar buz tutuyor. Kış döneminde sıcak ve soğuk çatışmasının bir arada yaşandığı bölge bu yönüyle ilgi çekiyor.
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco kentinde, 1800'lü yıllarda Viktoryen tarzda inşa edilen 2 katlı ev, 800 metre uzaklıktaki başka bir caddeye taşındı. Evin taşıma maliyetinin 400 bin dolar olduğu belirtildi. Evin bulunduğu alana 8 katlı yeni bir binanın inşa edileceği açıklandı.
ABD’li bilim adamları, 30 yıl önce ölen bir hayvanın genlerini kullanarak nesli tükenme tehlikesi olan kara ayaklı gelinciği klonlamayı başardı.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görev yapan Rus Sergey Kud-Sverçkov ve Japon Soichi Noguchi, sosyal medya hesaplarından dünyanın çeşiti bölgelerinde çektikleri görüntüleri paylaştı.
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