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    IDEX 2021 Fuarı’nda sergilenen yeni nesil silahlar

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    • Fuar, 21-25 Şubat tarihleri arasında düzenleniyor
    © Sputnik / Mikhail Voskresenskiy
    Türkiye, fuara 10 şirketle katılıyor. Resimde, Otokar şirketinin standı.
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202102241043880736-ideX-2021-fuarinda-sergilenen-yeni-nesil-silahlar/

    Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de, dünyanın en büyük silah fuarından biri olan ve 80’den fazla ülkenin temsilcilerinin katıldığı IDEX 2021 düzenleniyor.

    Sputnik, IDEX 2021 uluslararası silah fuarında tanıtılan silahların görüntülerini derledi.

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    Etiketler:
    zırhlı araçlar, İHA, keskin nişancı tüfeği, Otokar, Kalaşnikov, Silah, IDEX Uluslararası Savunma Fuarı
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