IDEX 2021 Fuarı’nda sergilenen yeni nesil silahlar

Sivas'ta, Pamukkale'ye kardeş olarak yapılan ve sarı renkli travertenleriyle dikkat çeken Altınkale'de sıcak ve soğuk bir arada yaşanıyor. 45 derece sıcaklıktaki termal su, kentteki soğuk havanın etkisiyle traverten havuzlarına ulaşıncaya kadar buz tutuyor. Kış döneminde sıcak ve soğuk çatışmasının bir arada yaşandığı bölge bu yönüyle ilgi çekiyor.