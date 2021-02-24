IDEX 2021 Fuarı’nda sergilenen yeni nesil silahlar

Sputnik, IDEX 2021 uluslararası silah fuarında tanıtılan silahların görüntülerini derledi.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de, dünyanın en büyük silah fuarından biri olan ve 80’den fazla ülkenin temsilcilerinin katıldığı IDEX 2021 düzenleniyor.
Sputnik, IDEX 2021 uluslararası silah fuarında tanıtılan silahların görüntülerini derledi.
NASA, 'Perseverance' adlı keşif aracının Mars'a başarılı iniş yapmasının ardından Kızıl Gezegen'den gelen yakın çekim görüntülerini yayınladı.
Zeytin üretiminde ticari kaygılarla zaman zaman sağlıklı olmayan yöntemler kullanılıyor. Edremit Ticaret Odası Başkanı Mehmet Semerci, "Zeytinin karartılması için havuzlara metal parçalar atılıyor. Çabuk olması için de kostik kullanılıyor. Sağlıklı zeytin vaktinde olgunlaşmalı ve doğal olmalı" diye konuştu.
Sivas'ta, Pamukkale'ye kardeş olarak yapılan ve sarı renkli travertenleriyle dikkat çeken Altınkale'de sıcak ve soğuk bir arada yaşanıyor. 45 derece sıcaklıktaki termal su, kentteki soğuk havanın etkisiyle traverten havuzlarına ulaşıncaya kadar buz tutuyor. Kış döneminde sıcak ve soğuk çatışmasının bir arada yaşandığı bölge bu yönüyle ilgi çekiyor.
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco kentinde, 1800'lü yıllarda Viktoryen tarzda inşa edilen 2 katlı ev, 800 metre uzaklıktaki başka bir caddeye taşındı. Evin taşıma maliyetinin 400 bin dolar olduğu belirtildi. Evin bulunduğu alana 8 katlı yeni bir binanın inşa edileceği açıklandı.
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