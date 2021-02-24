NASA'nın Perseverance keşif aracının Mars'ta çektiği görüntüler

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NASA, 'Perseverance' adlı keşif aracının Mars'a başarılı iniş yapmasının ardından Kızıl Gezegen'den gelen yakın çekim görüntülerini yayınladı.
Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tarafından kamuoyuyla paylaşılan fotoğraflarda, Perseverance keşif aracının çektiği ve Mars'ın yüzeyinin oldukça net görüldüğü kareler yer aldı.
Bir ton ağırlığındaki Rover tipi uzay aracı Perseverance'nin Kızıl Gezegen'de çektiği kareler, Sputnik'in galerisinde.
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