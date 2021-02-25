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    Dünyanın en küçük baklava dilimlerini yaptı: Bir tepsiye bin 386 baklava dilimi sığdırdı

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    • Sakarya'nın Serdivan ilçesi Çark Caddesi üzerinde bulunan tatlıcı dükkanı sahibi Gaziantepli baklavacı Ahmet Özen, akıl almaz bir rekora imza attı. Özen'in yaptığı baklava dilimlerinin her biri yaklaşık 2 buçuk gram.
    • İçerisine konulan fıstık tanesinden bile küçük yaptıkları baklava ile Guinnes Dünya Rekorlar Kitabına başvurduklarını aktaran Özen, “Baklavayı yaptıktan sonra ben de şok oldum içerisine koyduğumuz fıstıktan daha küçük'' dedi.
    • Baklavanın 40 kat yufkadan elde edildiğini dile getiren Gaziantepli tatlıcı Ahmet Özen, baklava dilimlerinin, kullanılan fıstık tanelerinden bile küçük hale getirerek hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyor. Kalori değeri 10 olan minik baklava dilimleri diyet yapan insanların da ilgi odağı oldu. Standart 88 dilimden oluşan baklava tepsisine rekor denemesi için ustalık ile sığdırılan bin 386 dilim fıstıklı Gaziantep baklavası Guinnes Dünya Rekorlar Kitabına aday.
    • 33 yıldır baklavacılık mesleğini sürdüren Ahmet Özen, “Meslek hayatımda hep küçük bir dilim baklava yapabilmeyi hayal ettim. Baklavayı yaptım, çok güzel oldu 40 katlı hamuru üst üste koyaraktan sanat icra etmenin çok zor olduğunu düşündüm. Ama yapınca da çok neşe aldım ve mutlu oldum'' dedi.
    • Gaziantepli usta bir kilogram baklavada 400 dilim olduğunu söyledi ve ''Bir eve 1 kilogram alındığında 400 dilim götürebiliyorsunuz, o kadar küçük. Sadece 10 kalori ve 2 buçuk gram ağırlığında. 40 kat hamurdan 2 buçuk gramlık baklava yapabildiğim için çok mutluyum” dedi.
    • Küçük baklava dilimlerini gören vatandaşların şaşırdığını ve yaptıkları baklavadan güzel geri dönüşler aldıklarını belirten Ahmet Özen, “Görenler çok ilginç buluyor, biz bunca zamandır hiç böyle bir şey görmedik, bunu nasıl başardın diyorlar. Ve nasıl aklıma geldiğini soruyorlar, diyet yapanlar oluyor ve bununla ilgili 10 kalori olduğu için iyi yorumlar yapanlar oluyor” diye konuştu.
    © İHA
    Sakarya'nın Serdivan ilçesi Çark Caddesi üzerinde bulunan tatlıcı dükkanı sahibi Gaziantepli baklavacı Ahmet Özen, akıl almaz bir rekora imza attı. Özen'in yaptığı baklava dilimlerinin her biri yaklaşık 2 buçuk gram.
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    33 yıldır baklavacılık yapan ve dünyanın en küçük baklava dilimlerini yaparak standart bir baklava tepsisine bin 386 baklava dilimi sığdıran Ahmet Özen, adını Guinnes Dünya Rekorlar Kitabı'na yazdırmaya hazırlanıyor.

    Etiketler:
    tatlı, Guinness Rekorlar Kitabı, Guinness, Gaziantep, Kalori, Baklava
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