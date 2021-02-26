Siyah Giyen Adamlar'dan esinlendi: Hurdacılardan topladıklarıyla tek tekerlekli motosiklet yaptı

Zeytin üretiminde ticari kaygılarla zaman zaman sağlıklı olmayan yöntemler kullanılıyor. Edremit Ticaret Odası Başkanı Mehmet Semerci, "Zeytinin karartılması için havuzlara metal parçalar atılıyor. Çabuk olması için de kostik kullanılıyor. Sağlıklı zeytin vaktinde olgunlaşmalı ve doğal olmalı" diye konuştu.