Siyah Giyen Adamlar'dan esinlendi: Hurdacılardan topladıklarıyla tek tekerlekli motosiklet yaptı

Van'da yaşayan İranlı heykeltıraş Ali Motei, Siyah Giyen Adamlar 3 filminden esinlenerek hurdacılardan topladığı malzemelerle tek tekerlekli motosiklet yaptı.
33 yıldır baklavacılık yapan ve dünyanın en küçük baklava dilimlerini yaparak standart bir baklava tepsisine bin 386 baklava dilimi sığdıran Ahmet Özen, adını Guinnes Dünya Rekorlar Kitabı'na yazdırmaya hazırlanıyor.
Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de, dünyanın en büyük silah fuarından biri olan ve 80’den fazla ülkenin temsilcilerinin katıldığı IDEX 2021 düzenleniyor.
NASA, 'Perseverance' adlı keşif aracının Mars'a başarılı iniş yapmasının ardından Kızıl Gezegen'den gelen yakın çekim görüntülerini yayınladı.
Zeytin üretiminde ticari kaygılarla zaman zaman sağlıklı olmayan yöntemler kullanılıyor. Edremit Ticaret Odası Başkanı Mehmet Semerci, "Zeytinin karartılması için havuzlara metal parçalar atılıyor. Çabuk olması için de kostik kullanılıyor. Sağlıklı zeytin vaktinde olgunlaşmalı ve doğal olmalı" diye konuştu.
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