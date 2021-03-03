Hollanda'daki seks işçileri isyan etti: Biz de herkes gibi kira ödemek zorundayız, neden çalışamıyoruz?

Hollanda'da seks işçileri bazı meslek dalları için koronavirüs kısıtlamalarının esnetilmesine rağmen kendi üzerlerindeki yasakların kaldırılmamasını protesto etti.
Kovid-19 risk haritasında mavi kategoride yer alan Diyarbakır’da, normalleşme ile birlikte 4 aydır kapalı olan esnaf işyerlerini açmaya başladı. Kahvehane, kafe, lokantalar açılsa da beklenen yoğunluk olmadı. Sokak ve meydanlardaki hareketliliğin işyerlerine yansımadığı kentte, pandemiden tedirgin olan vatandaşlar kapalı mekanları tercih etmiyor.
ABD’li The Gateway Vakfı’na bağlı Orbital Assembly Corporation (OAC) tarafından geliştirilen Voyager İstasyonu dünyanın ilk uzaydaki oteline ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde aniden çekilen sular binlerce yıllık kral yolunu yeniden ortaya çıkardı.
Rusya Federasyonu’na bağlı Komi Cumhuriyeti’nin SSCB döneminde madencilik alanında önemli kentlerinden biri olan Vorkuta'nın oblast bölgeleri, SSCB’nin dağılmasından sonra madencilik alanında sıkıntılı günlerin yaşadı. Son günlerde havanın olağan dışı bir şekide soğumasının ardından bölge halkı kenti terk etmeye başladı.
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