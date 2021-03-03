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    Hollanda'daki seks işçileri isyan etti: Biz de herkes gibi kira ödemek zorundayız, neden çalışamıyoruz?

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    • Genelevleri ve seks işçilerinin kendilerini sergiledikleri vitrinlerle ünlü Red Light bölgesinin önemli turizm merkezlerinden biri olduğu Hollanda'da parlamentonun önünde toplanan onlarca seks işçisi ellerinde kırmızı şemsiyelerle kendilerinin de düşünülmesini talep etti.
    • Marttaki parlamento seçimlerinde aday olan Yvette Luhrs, Protesto ediyorum çünkü seks işçileri ayrımcılığa uğruyor. Kuaföre gitmekte sakınca yok, masaja gitmekte sakınca yok ama seks işçileriyle birlikte olmak yasak diye sitem etti.
    • Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, sosyal mesafenin aşılması gereken kuaför ve masaj terapi merkezleri gibi işyerlerinin bugün itibarıyla açılanacağını açıklamış, seks işçilerini özellikle kapsam dışında tutmuştu. Bakan seks işçiliği mesleğinin doğası gereği koronavirüse karşı tedbiri sağlamanın imkansız olduğunu söylemişti. Seks işçileri ise bunun tersini düşünüyor.
    • Kendini Prenses Patricia olarak tanıtan Rotterdamlı bir seks işçisi, bu mesleği yapmanın illa ki yakın temas gerektirmediğini anlattı: 1.5 metrelik sosyal mesafeyi sağlamakta sıkıntı yok. Müşterimi kafese kapatıp ondan uzakta durup Kovid-19 kurallarına uyabilirim. Her şey mümkün. Çok uzun bir kamçım var. Risk oluşmaz.
    • Adını Melissa olarak veren bir diğer seks işçisi de Biz de herkes gibi kira ödemek zorundayız, neden bizim dışımızda herkes çalışmaya devam edebiliyor? diye sordu.
    © REUTERS / PIROSCHKA VAN DE WOUW
    Genelevleri ve seks işçilerinin kendilerini sergiledikleri vitrinlerle ünlü Red Light bölgesinin önemli turizm merkezlerinden biri olduğu Hollanda'da parlamentonun önünde toplanan onlarca seks işçisi ellerinde kırmızı şemsiyelerle kendilerinin de düşünülmesini talep etti.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/03/1043940223_0:0:3072:1728_1200x675_80_0_0_0ba28535b2c11bb5d85445cbc047b0b6.jpg
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    https://tr.sputniknews.com/foto/202103031043940660-hollandadaki-seks-iscileri-isyan-etti-biz-de-herkes-gibi-kira-odemek-zorundayiz-neden-calisamiyoruz/

    Hollanda'da seks işçileri bazı meslek dalları için koronavirüs kısıtlamalarının esnetilmesine rağmen kendi üzerlerindeki yasakların kaldırılmamasını protesto etti.

    Etiketler:
    Kısıtlama, Koronavirüs, Seks işçisi, Red Light District, Hollanda
    Topluluk kurallarıTartışma
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    • Kovid-19 salgınında vaka sayısının düşük olduğu ve risk haritasında grubunda mavi kategoride olan Diyarbakır’da kontrollü normalleşme süreci başladı. Kontrollü normalleşme ile birlikte Diyarbakır İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı ile Diyarbakır Valiliği daha önce kentte alınan kısıtlamaların yürürlükten kaldırıldığını duyurdu. Karar ile birlikte kahvehaneler, kafeler, lokanta ve restoran gibi işyerleri bugün ilk müşterilerini ağırladı. Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (DESOB) kayıtlarına göre 850 esnaf kepenk kapattığı 35 bin kişinin işsiz kaldığı Diyarbakır’da normalleşmenin ilk gününde işyerlerinin boş kalması dikkat çekti. Sokaktaki hareketliliğin eskisi gibi seyrettiği kentte, kahveler ve kafeler eski ilgiyi görmedi.
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    Multimedya
    Genelevleri ve seks işçilerinin kendilerini sergiledikleri vitrinlerle ünlü Red Light bölgesinin önemli turizm merkezlerinden biri olduğu Hollanda'da parlamentonun önünde toplanan onlarca seks işçisi ellerinde kırmızı şemsiyelerle kendilerinin de düşünülmesini talep etti.
    Hollanda'daki seks işçileri isyan etti: Biz de herkes gibi kira ödemek zorundayız, neden çalışamıyoruz?
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