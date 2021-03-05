Hırvatistan'da 6.3'lük deprem sonrası çukur sayısı artıyor

Hırvatistan'da Aralık 2020'de meydana gelen 6.3'lük depremin peşinden meydana gelen çukurların sayısı yerel halkı korkutmaya başladı. Normalde yıllar alan çukur oluşumu sürecinin depremle hızlandığını söyleyen uzmanlar incelemeler için bölgeye gidiyor.
Yunanistan'da dün yerin 10 kilometre altında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yunan basınında yer alan haberlerde, ülkenin orta kesiminde bulunan Larissa bölgesindeki bazı evlerin yıkıldığı, bazı kilise ve okullarda da maddi hasar oluştuğu aktarıldı.
Kadınların güzel olma hevesi her dönemde vardı. Güzellik anlayışının zamanla çok büyük değişime uğradığı da göz önünde bulundurulduğunda 'Fedakarlık olmadan güzellik olmaz' sözünün boşuna olmadığı anlaşılıyor.
Hollanda'da seks işçileri bazı meslek dalları için koronavirüs kısıtlamalarının esnetilmesine rağmen kendi üzerlerindeki yasakların kaldırılmamasını protesto etti.
Kovid-19 risk haritasında mavi kategoride yer alan Diyarbakır’da, normalleşme ile birlikte 4 aydır kapalı olan esnaf işyerlerini açmaya başladı. Kahvehane, kafe, lokantalar açılsa da beklenen yoğunluk olmadı. Sokak ve meydanlardaki hareketliliğin işyerlerine yansımadığı kentte, pandemiden tedirgin olan vatandaşlar kapalı mekanları tercih etmiyor.
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