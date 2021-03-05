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    Hırvatistan'da 6.3'lük deprem sonrası çukur sayısı artıyor

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    • Hırvatistan'da 29 Aralık'ta meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği 6.3 büyüklüğündeki deprem sonrası başkent Zagreb'in 40 kilometre güneybatısındaki bölgede çeşitli boyutlarda çukurlar meydana geldi.
    • Sismik aktiviteler sonrası bu tarz oluşumlar sık karşılaşılan bir görüntü olsa da Hırvatistan'daki çukurların asıl ilgi çeken yanı, sayının 2 ayı aşkın bir süre içinde yaklaşık 100'ü bulmuş olması. AP ajansının haberine göre jeologlar, sarsıntıların normalde yıllar alacak çukur oluşum sürecini hızlandırdığı görüşünde.
    • Öyle ki bilim insanları gözlem ve araştırmalar için çukurların görüldüğü Mecencani köyü ve civarına akın ediyor. Jeolog Josip Terzic, bölgedeki toprağın, yeraltı suyunun iyice içine işlediği kireçtaşı kayaları üzerinde bulunduğunu anlattı.
    • Yeraltı suyunun morfolojisini ve diğer özellikleri belirlemek için çeşitli keşif yöntemleri üzerinde çalıştıklarını aktaran Terzic, çukurlardan birinin 15 metre derinliğinde ve yine 15 metre genişliğinde olduğunu söyledi.
    • Mecencani'de öğretmenlik yapan Nenad Tomasevic de çukurların artan sayılarının kendilerini tedirgin ettiğinin altını çizdi. Kendi evininin yakınında ortaya çıkan çukur yüzünden bir süredir komşusunda yaşamak zorunda kaldığını anlatan Tomasevic, depremin başlı başına korkunç olduğunu ama bu çukurların kendilerini daha da endişelendirdiğini belirtti. Tomasevic, Uzmanlar bu çukurların doğal yollarla zaman içinde oluştuğunu ama maalesef depremin süreci hızlandıran katalizör görevi gördüğünü söylüyor dedi.
    © AP Photo / Darko Bandic
    Hırvatistan'da 29 Aralık'ta meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği 6.3 büyüklüğündeki deprem sonrası başkent Zagreb'in 40 kilometre güneybatısındaki bölgede çeşitli boyutlarda çukurlar meydana geldi.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/05/1043958412_0:121:3072:1849_1200x675_80_0_0_789307e26a59eb3c80f6d97aac7d1cee.jpg
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    Hırvatistan'da Aralık 2020'de meydana gelen 6.3'lük depremin peşinden meydana gelen çukurların sayısı yerel halkı korkutmaya başladı. Normalde yıllar alan çukur oluşumu sürecinin depremle hızlandığını söyleyen uzmanlar incelemeler için bölgeye gidiyor.

    Etiketler:
    Çukur, Deprem, Hırvatistan
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    Multimedya
    Hırvatistan'da 29 Aralık'ta meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği 6.3 büyüklüğündeki deprem sonrası başkent Zagreb'in 40 kilometre güneybatısındaki bölgede çeşitli boyutlarda çukurlar meydana geldi.
    Hırvatistan'da 6.3'lük deprem sonrası çukur sayısı artıyor
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