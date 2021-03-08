Fotoğraflarla Diyarbakır’da 8 Mart mitingi

Diyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü düzenlenen miting ile kutlandı. Dicle Amed Kadın Platformu (DAKP) öncülüğünde “Kadın kırımına karşı yaşamı, tecride karşı özgürlüğü savunuyoruz” sloganıyla İstasyon Meydanı’nda düzenlenen mitinge HDP, CHP, TİP ile ESP gibi siyasi partilerin yanı sıra çok sayıda kadın örgütü üyelerinin yanış sıra yüzlerce kadın katıldı. Meydanı’nın birçok noktasına “Kadın cinayetleri, tacizler ve tecavüzler politiktir”, “Eşit ve özgür bir yaşam için hayatlarımıza sahip çıkıyoruz”, “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” gibi pankartlar asılırken, atılan sloganlarla kadın cinayetlerine tepki gösterildi. Bariyerle çevrilen miting alanına girişlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodu istendi.

Diyarbakır'dan görüntüler Sputnik'in galerisinde.