Japonya'da Tohoku depreminde hayatını kaybedenler 10. yılında anıldı

Japonya’nın kuzeydoğusu Tohoku bölgesinde Mart 2011’de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.
Yunanistan’ın başkenti Atina’da Nea Smirni Meydanı'nda toplanan ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu yaklaşık 5 bin kişi, polisin aşırı şiddet kullanımını protesto etmek için eylem düzenledi.
Diyarbakır’da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, yüzlerce kadının katıldığı mitingle kutlandı. Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetin protesto edildiği mitingde “Buradayız, birlikteyiz, dayanışıyoruz” denildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan deniz dibi temizliğinde, denizden en çok şezlong ve otomobil lastiği çıktı.
Hırvatistan'da Aralık 2020'de meydana gelen 6.3'lük depremin peşinden meydana gelen çukurların sayısı yerel halkı korkutmaya başladı. Normalde yıllar alan çukur oluşumu sürecinin depremle hızlandığını söyleyen uzmanlar incelemeler için bölgeye gidiyor.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)