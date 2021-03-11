Japonya'da Tohoku depreminde hayatını kaybedenler 10. yılında anıldı

Depremin 10. yıl dönümünde başkent Tokyo’daki Japonya Ulusal Tiyatro’da bir anma töreni düzenlendi. Törene İmparator Naruhito, İmparatoriçe Masako, Başbakan Suga Yoşihide ve kabinesi, devlet yetkilileri, sivil toplum temsilcileri, afetzedeler, basın mensupları ve davetliler katıldı. Tören, depremin meydana geldiği 14.46’da bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.