2020 Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri, sahiplerini buldu

Profesyonel ve amatörler tarafından 6 kıta ve 20 ülkede çekilen olağanüstü görüntülerin katıldığı 2020 yılı yarışmasının büyük ödülünü nesli tükenmekte olan Borneo orangutanını görüntüleyen Kanadalı fotoğrafçı Thomas Vijayan aldı.

Yarışmanın başka kategorilerinde birincilik kazanan fotoğraflar, Sputnik'in galerisinde.