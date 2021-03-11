2020 Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri, sahiplerini buldu

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2020 Dünya Doğa Fotoğrafçılığı Ödülleri'ne (The World Nature Photography Awards) layık görülenlerin isimleri açıklandı.
Profesyonel ve amatörler tarafından 6 kıta ve 20 ülkede çekilen olağanüstü görüntülerin katıldığı 2020 yılı yarışmasının büyük ödülünü nesli tükenmekte olan Borneo orangutanını görüntüleyen Kanadalı fotoğrafçı Thomas Vijayan aldı.
Yarışmanın başka kategorilerinde birincilik kazanan fotoğraflar, Sputnik'in galerisinde.
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