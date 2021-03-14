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    Maslenitsa Bayramı kutlamalarında Kovid-19’a karşı dev kale yakıldı

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    • Rusların baharı karşılamak için kutladığı Maslenitsa Bayramı renkli görüntüler oluşturdu.
    • Kaluga bölgesindeki ‘Nikola-Lenivets’ sanat parkında düzenlenen kutlamaların teması bu yıl koronavirüsle mücadele oldu.
    • Bayram için inşa edilen 24 metre yüksekliğindeki dev kale meşalelerle yakıldı. Parkın ortasındaki kale ateşe verildikten kısa bir süre sonra alev topuna döndü.
    • Rusya'nın birçok televizyon kanalı bu organizasyonu canlı yayınlarken, kiliselerde koronavirüs salgınının yok olması için dualar edildi.
    • Cumartesi günü başlayan kutlamalar bugün de devam ediyor.
    © İHA / MAXIM SHIPENKOV
    Rusların baharı karşılamak için kutladığı Maslenitsa Bayramı renkli görüntüler oluşturdu.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0e/1044026420_0:0:3187:1794_1200x675_80_0_0_b819c54cf5e69b8f1a1f9055fae91683.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202103141044026653-maslenitsa-bayrami-kutlamalarinda-kovid-19a-karsi-dev-kale-yakildi/

    Rusya’da baharın müjdecisi anlamına gelen Maslenitsa Bayramı kutlamalarında 24 metre yükseklikteki ağaç dallarından yapılmış dev kale yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele temasıyla yakıldı.

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    Etiketler:
    Bayram, bahar, Koronavirüs, Kovid-19, Kale, Kutlama, Maslenitsa bayramı, Maslenitsa, Rusya
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    Bayram için inşa edilen 24 metre yüksekliğindeki dev kale meşalelerle yakıldı. Parkın ortasındaki kale ateşe verildikten kısa bir süre sonra alev topuna döndü.
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