Antalya Körfezi'nde 'başıboş denizanası' yoğunluğu

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya Körfezi'nde denizanası yoğunluğu görüldüğünü; bunların Kızıldeniz göçmeni 'başıboş denizanası' popülasyonu olduğunu belirtti. Gökoğlu 'Bu tür denizanası nisan ile mayıs ayları arasında akıntıları kullanarak göç ediyor. Yolunu şaşıranlar da körfeze giriyor' dedi.
Rusya’da baharın müjdecisi anlamına gelen Maslenitsa Bayramı kutlamalarında 24 metre yükseklikteki ağaç dallarından yapılmış dev kale yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele temasıyla yakıldı.
Elazığ’da sportif olta balıkçılığı yapan Fatih Yayar, 10 kilo 200 gram ağırlığında, 115 santim büyüklüğünde gökkuşağı alabalığı tuttu. Avrupa ve Türkiye’de şu ana kadar tutulmuş kendi türünde en büyük balık olarak kayıtlara geçen alabalığın üniversitede yapılan incelemede 10,5 yaşında olduğu belirlendi.
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Japonya’nın kuzeydoğusu Tohoku bölgesinde Mart 2011’de meydana gelen 9 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.
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