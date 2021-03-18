Diyarbakır'da pandemiye rağmen günde 4 ton ciğer tüketiliyor

Diyarbakır'da, her öğün tercih edilen ve günde yaklaşık 6 ton tüketilen ciğer, koronavirüs nedeniyle lokantalara kısıtlama getirilmesi üzerine 2 tona kadar düştü. Kentin düşük riskli iller arasında yer almasıyla yüzde 50 kapasiteyle çalışmaya başlayan ciğercilerde günlük tüketim 4 tona kadar çıktı.

Diyarbakırlıların sabah kahvaltılarında bile tercih ettikleri, vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan , pandemiyle birlikte getirilen kısıtlamalarla geriledi. Pandemi öncesi günde 6 tona yaklaşan ciğer tüketimi, ciğer kebabının tüketimigetirilen kısıtlamalarla birlikte lokantaların sadece paket servisine geçmesiyle 2 tona kadar düştü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında düşük riskli iller arasında yer alan kentte, lokantaların yüzde 50 kapasiteyle tekrar hizmet vermeye başlamasıyla Diyarbakırlıların ilk tercihi yine ciğer oldu. Kısa sürede günde 4 tona çıkan ciğer tüketimiyle, sektörde çalışıp kısıtlama nedeniyle evinde olan personel de işine geri döndü.

Diyarbakır Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan, vaka oranlarının böyle düşük seyretmeye devam etmesi halinde hedeflerinin günde 9 ton tüketim olduğunu söyledi.

Elkaan, sadece ciğer kebabı sektöründe Diyarbakır'da 3 bine yakın istihdam olduğunu ifade ederek, "Pandemiden önce 6 tona yakın bir ciğer tüketimimiz vardı. 6 ton demek, 3 bine yakın istihdam demektir. Bu ayrı bir sektördür. Kovid-19 salgını meydana geldiği zaman bir seferde 6 tondan 2 tona düştük" dedi.