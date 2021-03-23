Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun

Yalova'da inşa edilen ve 2015 yılında denize indirilen 88 metre uzunluğunda, 18 metre genişliğindeki, 4 bin 291 grostonluk 'Nene Hatun' gemisi dünyanın en zorlu suyolu olan Türk Boğazları bölgesinde 5 yıldır görev yapıyor. Göreve başladığı günden bu yana planlı plansız olmak üzere 25 operasyona katılan gemi de, balık adamlarda dahil olmak üzere, 40’dan fazla personel görev yapıyor. Vardiyalı sistemle görev yapan personel, olumsuz hava şartlarına karşı öz verili bir şekilde çalışıyor.