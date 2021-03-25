Diyarbakır’da, balıkçı ve martıların balık avından tabloluk görüntüler

Diyarbakır’da, Dicle Nehri’nin küçük kollarından biri olan Devegeçidi Çayı üzerine kurulan baraj balıkçıların ve fotoğrafçıların uğrak mekanlarından biri. Diyarbakır’ın Devegeçidi Barajı’nda balıkçı ve martıların balık avı objektiflerde tabloluk görüntüler oluşturdu.
Türkiye’nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun' Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün operasyonel gücünü artırıyor. 88 metre uzunluğunda, 18 metre genişliğindeki gemide, 4 morg kabinli 20 kişilik hastane, helikopter pisti, dalgıç basınç odası ve spor salonu bulunuyor.
Diyarbakır'da, her öğün tercih edilen ve günde yaklaşık 6 ton tüketilen ciğer, koronavirüs nedeniyle lokantalara kısıtlama getirilmesi üzerine 2 tona kadar düştü. Kentin düşük riskli iller arasında yer almasıyla yüzde 50 kapasiteyle çalışmaya başlayan ciğercilerde günlük tüketim 4 tona kadar çıktı.
Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya Körfezi'nde denizanası yoğunluğu görüldüğünü; bunların Kızıldeniz göçmeni 'başıboş denizanası' popülasyonu olduğunu belirtti. Gökoğlu 'Bu tür denizanası nisan ile mayıs ayları arasında akıntıları kullanarak göç ediyor. Yolunu şaşıranlar da Körfez'e giriyor' dedi.
Rusya’da baharın müjdecisi anlamına gelen Maslenitsa Bayramı kutlamalarında 24 metre yükseklikteki ağaç dallarından yapılmış dev kale yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele temasıyla yakıldı.
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