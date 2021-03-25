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    Taksim Camii inşaatında sona yaklaşıldı

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    • Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan ve temeli 17 Şubat 2017'de atılan, içerisinde otopark, konferans ve sergi salonlarının yer aldığı caminin yapımında sona yaklaşıldı.
    • 2 bin 482 metrekare arsa alanına, yaklaşık 16 bin 500 metrekare de inşaat alanına sahip camideki çalışmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak sürdürülüyor.
    • Her bir bölümü en ince ayrıntısına kadar düşünülen caminin içerisindeki boyama işlemlerinde sona gelindi. Namaz alanı ahşap duvar kaplamaları ve camlara korkuluk takma işleri tamamlanıyor. Caminin ana kubbesi için kurulan iskele de söküldü.
    • Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlanan hat yazıları tamamlandıktan sonra montajı yapılarak yerine takıldı ve boyama işleri bitirildi.
    • Caminin hatlarındaki ana mekan kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, ana mekan kubbe kasnağında Al‐i İmran suresi, ana mekan orta kuşak yazısında Amenerrasulü olarak bilinen Bakara Suresinin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr Suresinin 20-24. ayetleri, giriş kubbesi göbek yazısında İhlas Suresi, giriş kubbesi kasnak yazısında Ayet-el Kürsi ve sonraki ayet, ana kapı üstü yazısında Nisa Suresi 103.ayetinin son kısmı ve İstiklal girişi kapı üstü yazısında ise Ra'd Suresinin 24. ayeti yer alıyor.
    • Caminin içerisinde yer alacak 6 hat levhanın ilki olan ‘Allah’ lafzı asıldı, diğer levhaların montajı için ise çalışmalar devam ediyor. Ayrıca asılacak diğer hat levhalarda Muhammed, Ebubekir, Ömer, Osman, Ali isimleri yazıyor.
    • Yüzde 99'u tamamlanan caminin ramazan ayı içerisinde ibadete açılması planlanıyor.
    © AA
    Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan ve temeli 17 Şubat 2017'de atılan, içerisinde otopark, konferans ve sergi salonlarının yer aldığı caminin yapımında sona yaklaşıldı.
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/19/1044114078_0:2:1201:677_1200x675_80_0_0_9d776bc8297cfde1e38a157d122fb65d.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/foto/202103251044114438-taksim-camii-insaatinda-sona-yaklasildi/

    Taksim'de temeli 4 yıl önce atılan ve Ramazan ayı içerisinde ibadete açılması planlanan camide çalışmalar devam ediyor.

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    Etiketler:
    İstanbul, ibadet, inşaat, Taksim Cami
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    Tüm fotoğraflar

    • Kent merkezine yaklaşık 30 km uzaklıkta bulunan Devegeçidi Barajı, özellikle günbatımında oluşturduğu görüntüler nedeniyle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
      Son güncelleme: 13:40 25.03.2021
      13:40 25.03.2021

      Diyarbakır’da, balıkçı ve martıların balık avından tabloluk görüntüler

      Yazarı

      Diyarbakır’da, Dicle Nehri’nin küçük kollarından biri olan Devegeçidi Çayı üzerine kurulan baraj balıkçıların ve fotoğrafçıların uğrak mekanlarından biri. Diyarbakır’ın Devegeçidi Barajı’nda balıkçı ve martıların balık avı objektiflerde tabloluk görüntüler oluşturdu.

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    • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kritik mevkilerde kurulan istasyonlarıyla ve 2 binin üzerinde deneyimli personel kadrosuyla 7 gün 24 saat gemilerin acil durum çağrılarına cevap veriyor. Ekipler denizlerin en tehlikeli noktalarında arama kurtarma çalışmaları yürütüyor. Bunlardan biri olan Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun', her türlü hava şartında görev yapabilecek niteliklere sahip olması nedeniyle, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün operasyonel gücünü arttırıyor.
      Son güncelleme: 13:45 23.03.2021
      13:45 23.03.2021

      Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun

      Türkiye’nin ilk acil müdahale gemisi 'Nene Hatun' Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün operasyonel gücünü artırıyor. 88 metre uzunluğunda, 18 metre genişliğindeki gemide, 4 morg kabinli 20 kişilik hastane, helikopter pisti, dalgıç basınç odası ve spor salonu bulunuyor.

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    • 1986'dan beri baba mesleği ciğerciliği sürdürdüklerini belirten Ömer Faruk Deniz, Pandemiden önce bir yoğunluk vardı. Pandeminin araya girmesiyle birlikte bu bir düşüşe geçti. Sadece paket servisine döndük. Günde ortalama 300 kilo ciğer tüketiyoruz. Pandemi öncesi de yaklaşık 450 kilo ciğer tüketimimiz vardı. Vatandaşlarımız maske, mesafe ve temizlik konusunda daha dikkatli olurlarsa inşallah daha iyi günleri göreceğiz. Kısıtlama döneminde personelimizi çıkarmadık. Vardiyalı bir şekilde herkesin çalışmasını sağladık. Şu an mevcut45 çalışanımız var dedi.
      Son güncelleme: 13:15 18.03.2021
      13:15 18.03.2021

      Diyarbakır'da pandemiye rağmen günde 4 ton ciğer tüketiliyor

      Diyarbakır'da, her öğün tercih edilen ve günde yaklaşık 6 ton tüketilen ciğer, koronavirüs nedeniyle lokantalara kısıtlama getirilmesi üzerine 2 tona kadar düştü. Kentin düşük riskli iller arasında yer almasıyla yüzde 50 kapasiteyle çalışmaya başlayan ciğercilerde günlük tüketim 4 tona kadar çıktı.

      Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi? 
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    • Prof. Dr. Gökoğlu, Turizm sezonuna doğru mayıs ayının başlarında popülasyon azalacak, geçişleri akıntılarla son bulacak. Mart ayı karadan besinin denize ulaştığı çok yoğun bir dönem olduğu için denizanaları kıyılara kadar gelmektedir. Denizanaları şu anda denize girenlere dokunabilir, dokunduğu anda da vücutlarını yakabilir. Öldürücü etkisi yok. Vücudu yaktığı için kızarıklık ve yanık oluşabilir. Kimse korkmasın diye konuştu.
      Son güncelleme: 10:24 16.03.2021
      10:24 16.03.2021

      Antalya Körfezi'nde 'başıboş denizanası' yoğunluğu

      Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya Körfezi'nde denizanası yoğunluğu görüldüğünü; bunların Kızıldeniz göçmeni 'başıboş denizanası' popülasyonu olduğunu belirtti. Gökoğlu 'Bu tür denizanası nisan ile mayıs ayları arasında akıntıları kullanarak göç ediyor. Yolunu şaşıranlar da Körfez'e giriyor' dedi.

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    Multimedya
    2 bin 482 metrekare arsa alanına, yaklaşık 16 bin 500 metrekare de inşaat alanına sahip camideki çalışmalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak sürdürülüyor.
    Taksim Camii inşaatında sona yaklaşıldı
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