Süveyş Kanalı'nda tıkanıklık: petrol ve gaz sevkiyatı tehlikede

Tayvanlı Evergreen şirketine ait Ever Given isimli gemi, Salı günü karaya oturup Süveyş Kanalı’na enlemesine şekilde sıkıştığından beri bölgede çalışmalar devam ediyor. Ancak, 400 metre uzunluğunda, 59 metre genişliğindeki gemi tüm çabalara rağmen kurtarılamayınca, dün sabah saatlerinde açılan deniz trafiği yeniden kapatıldı.