Süveyş Kanalı'nda tıkanıklık: petrol ve gaz sevkiyatı tehlikede

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Tayvanlı Evergreen şirketine ait Ever Given isimli gemi, Salı günü karaya oturup Süveyş Kanalı’na enlemesine şekilde sıkıştığından beri bölgede çalışmalar devam ediyor. Ancak, 400 metre uzunluğunda, 59 metre genişliğindeki gemi tüm çabalara rağmen kurtarılamayınca, dün sabah saatlerinde açılan deniz trafiği yeniden kapatıldı.
En az 150 geminin tıkanıklık nedeniyle rotalarına devam edemediği belirtilirken Ortadoğu'dan Avrupa'ya petrol ve gaz sevkiyatlarının da tehlike altında olduğu vurgulandı.
Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 10'unun geçtiği Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan 193 kilometrelik Süveyş Kanalı'ndan görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
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